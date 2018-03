Chiếc máy này tiêu tốn ít năng lượng nhờ công nghệ độc quyền "HP Auto-On/Auto-Off" (bật/tắt tự động). Chế độ Economode cũng giúp sản phẩm tiết kiệm chi phí in ấn khi sử dụng mực chính hãng CE278A.

Bạn có thể bắt đầu công việc in ấn sau khi kết nối cổng USB cao tốc 2.0. Hơn nữa, người dùng không cần đĩa CD vì máy đã có chương trình cài đặt HP Smart. Việc tích hợp sẵn đĩa driver trong máy in khiến việc cài đặt đơn giản, ít cồng kềnh hơn. Điều này cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Các khay đựng giấy được bố trí khoa học và tiện dụng. Phía trước M1132 MFP là khay đựng giấy in với sức chứa 150 tờ A4. Khay chứa giấy ở đầu ra có thể chứa cùng lúc 100 tờ A4. Bảng điều khiển và nút nguồn khởi động nằm phía bên trái. Đằng sau máy đơn giản với lỗ khóa Kensington. Bên phải là cổng nguồn và cổng USB.

Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu in văn bản đơn sắc. Chất lượng bản in tốt, chữ viết rõ và sắc nét. Màu đen, trắng và sắc xám hài hòa trong bản in. Công suất máy đạt 8.000 trang một tháng. Tốc độ in lên đến 19 trang một phút giấy letter hay 18 trang một phút với giấy A4. Người dùng nhận được trang in đầu tiên sau 8,5 giây ra lệnh in. Chức năng sao chụp nhanh bằng công nghệ LED cũng giúp sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh hiệu quả in ấn, khả năng scan nhanh cũng là một lợi điểm của dòng sản phẩm này. Máy mất khoảng 18 giây khi quét ở độ phân giải thấp (75 dpi) và trung bình (300 dpi); với mức 600 dpi là một phút 30 giây. Thậm chí, ở độ phân giải 1.200 dpi, máy cũng chỉ mất 4 phút 45 giây.

HP LaserJet Pro M1132 có giá khoảng 4.500.000 đồng. Sản phẩm do Digiworld phân phối độc quyền tại Việt Nam và có bán tại các đại lý, siêu thị trên toàn quốc. Tham khảo http://www.digiworld.com.vn.

(Nguồn: Digiworld)