HP LaserJet Professional P1102w có kích thước nhỏ gọn 34 cm x 23 cm x 19 cm, dể dàng lắp đặt. Các khay nạp, đỡ giấy có thể gập lại gọn gàng ôm vào thân máy khi không sử dụng. Điều này giúp tiết kiệm không gian, hạn chế va chạm.

Phần mặt trước và phía trên sản phẩm được phủ sơn đen bóng. Các phần khuất được làm bằng vật liệu nhựa đen nhám giúp chống bụi và dễ lau chùi. Góc cạnh thanh tú và mềm mại được bo khéo léo. Máy có khay giấy chính với sức chứa 150 trang A4. Trên khay giấy chính, khay giấy ưu tiên có thể chứa 10 trang A4.

Bên cạnh khả năng kết nối qua cổng USB, HP LaserJet Professional P1102w còn hỗ trợ in ấn thông qua mạng Wi-Fi. Máy tự động thiết lập mạng không dây Adhoc. Mạng này giúp máy tính cài đặt Driver tương thích có thể kết nối nhanh chóng.

HP LaserJet Professional P1102w cũng được sản xuất theo tiêu chí tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Hộp mực sau khi sử dụng sẽ được tái chế. Máy cũng tiết kiệm điện năng bằng cách tự động tắt sau một khoảng thời gian không sử dụng. Bên cạnh đó, trong quá trình in ấn, bạn có thể thiết lập chế độ in thông minh và tiết kiệm Economode để đảm bảo sử dụng mực in tiết kiệm.

Chiếc máy in này cũng được thiết kế với yêu cầu tiết kiệm thời gian vận hành và tốc độ in nhanh. Sau ba phút, máy hoàn thành 60 trang in A4 sắc nét. Bộ nhớ 8 GB phối hợp với tính năng không dây cho phép nhiều người cùng in các văn bản dung lượng lớn. Sản phẩm được bán với giá khoảng 3.000.000 đồng.

(Nguồn: Digiworld)