Ngày nay, khi cuộc chiến công nghệ đang diễn ra căng thẳng, rất nhiều sản phẩm có tính tích hợp cao như smartphone hay tablet đã liên tục ra đời với những cải tiến vượt bậc. Dù vậy, vai trò của máy tính xách tay vẫn không thể thay thế được trong việc xử lý những công việc cần tính chuyên môn cao, hỗ trợ học tập cũng như giải trí. Đây là điều mà những chiếc smartphone hay tablet không thể đáp ứng được.

Triết lý thiết kế đề cao sự tiện lợi và thông minh

Mặc dù với trình độ công nghệ phát triển không ngừng, thế giới đã có rất nhiều "phương án thay thế" có công dụng gần như của laptop. Thế nhưng chúng vẫn còn thua "người anh lớn" của mình cả một chặng đường dài phát triển. Sự cải tiến trong thiết kế của laptop ngày càng được nâng cao nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải quyết các công việc phức tạp của con người. Điển hình là bàn phím vật lý, một trong những điểm cộng lớn của laptop so với các sản phẩm công nghệ khác. Bởi theo nhận xét của đa số người dùng, bàn phím vật lý luôn dễ dùng và mang lại cảm giác tốt hơn bàn phím cảm ứng, giúp người sử dụng có thể thao tác nhanh và thực hiện công việc chuẩn xác hơn. Ví dụ như chiếc laptop HP Envy 13 được trang bị bàn phím chiclet tràn lề có độ nảy cao, mang lại trải nghiệm bấm rất nhẹ nhàng nhưng chính xác.

Bên cạnh đó, kích cỡ màn hình trung bình của một chiếc laptop cũng vào khoảng 13 inch, to hơn đáng kể so với cỡ 10 inch của máy tính bảng. Màn hình vừa tầm cho trải nghiệm thị giác chân thật và dễ chịu hơn hẳn. Thậm chí, một số dòng máy hiện đại như HP Envy 13 không những sở hữu màn hình 13,3 inch với góc nhìn rộng, mà còn có viền màn hình siêu mỏng, ướm vừa khít trong một bộ khung thon gọn. Thân máy được bao bọc bởi chất liệu nhôm, với các đường nét được tạo hình thanh tú và sang trọng. Quan trọng nhất là về mặt trải nghiệm, người dùng khi sử dụng laptop không cần phải quá nâng niu gìn giữ hay lo lắng về vấn đề vô tình gây trầy xước hay làm hỏng màn hình. Phụ kiện thay thế của laptop đương nhiên luôn dễ tìm và giá lại dễ chịu hơn hẳn so với các "đồ chơi công nghệ" đời sau.

Thiết bị đa chức năng ấn tượng

Nói một cách đơn giản thì laptop "ăn đứt" máy tính bảng hay smartphone về cấu hình cũng như hiệu năng hoạt động. Bởi nó mang trong mình trọng trách xử lý các công việc có độ phức tạp cao. So với một chiếc tablet hay smartphone, rõ ràng người dùng không thể hoàn thành một bài thuyết trình với phần bảng biểu cần được thiết kế tỉ mỉ hay các thao tác đồ họa phức tạp.

Nhưng laptop còn làm được nhiều hơn như thế. Ví dụ như việc thiết kế, chỉnh sửa ngàn bức ảnh, viết cả một cuốn tiểu thuyết hay lập nên các kế hoạch kinh doanh đồ sộ. Cụ thể, dòng laptop cao cấp HP Envy 13 với bộ xử lý Intel Core i7 lõi tứ thế hệ thứ 8, bộ nhớ 8GB và 256GB lưu trữ SSD PCIe đảm bảo khả năng khởi động và tốc độ xử lý nhanh giúp người dùng dễ dàng hoàn thành tốt công việc cũng như thỏa thích lưu trữ dữ liệu. Dòng máy này còn trang bị nhiều cổng kết nối, đặc biệt là hỗ trợ hiển thị kép cho phép kết nối thêm với 2 màn hình ngoài có độ phân giải 4K. Không những thế, nó còn có thời lượng pin lên đến 14 tiếng, giúp tận dụng tối đa thời gian để làm việc nhiều hơn.

Ngoài việc là cộng sự hữu ích, HP Envy 13 còn là thiết bị giải trí đa phương tiện. Tất cả nhờ vào màn hình với chất lượng hiển thị đạt độ sắc nét chuẩn FHD (1920x1080) với hơn 2 triệu điểm ảnh, giúp trải nghiệm "chơi" ảnh, xem phim trở nên sống động hơn. Phần nghe là hệ thống âm thanh Bang & Olufsen và công nghệ khuếch âm HP Audio Boost, giúp người dùng trải nghiệm được chiều sâu của thanh âm.

Công nghệ cho cuộc sống hiện đại

Có phải không ít lần giữa đường xe cộ đông đúc bạn lúng túng đi tìm tiệm in chỉ vì cần gấp một bản thảo. Hay đôi khi phải chạy như "cả vòng thành phố" chỉ để photocopy giấy tờ cá nhân hay scan giấy phép kinh doanh, hợp đồng. Hoặc đơn giản chỉ là muốn in ảnh tặng bạn bè vào một dịp lễ nhưng không đủ thời gian đi tìm một tiệm rửa ảnh. Vậy thì còn gì hấp dẫn hơn khi mua máy tính xách tay lại có thêm máy in màu công nghệ cao theo cùng? Điều này không khác gì việc bạn có sẵn cả một văn phòng di động ngay bên cạnh.

Trọng Công