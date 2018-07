Máy được trang bị cấu hình mạnh mẽ, nền tảng bảo mật được tăng cường cùng các giải pháp đồng bộ như dock kết nối Thunderbolt thế hệ mới và màn hình 4K siêu nét tạo nên một giải pháp tổng thể cho văn phòng hiện đại.

Dòng EliteBook 800 series G5 có ba tùy chọn kích cỡ màn hình 13,3 inch, 14 inch và 15,6 inch.

Theo thống kê, 62% lao động trẻ ngày nay thường xuyên làm việc ở nhiều nơi ngoài văn phòng và 81% công việc được thực hiện trong thời gian cá nhân. Xu hướng di động ngày càng cao trong môi trường làm việc hiện đại đòi hỏi tính cơ động ở những thiết bị dành cho công việc.

Dòng sản phẩm HP EliteBook 800 series G5 mới sở hữu thiết kế gọn nhẹ. Cụ thể, phiên bản 830 G5 (13,3 inch) chỉ dày 17,7 mm và cân nặng từ 1,33 kg còn bản 840 G5 (14 inch) dày 17,9 mm và cân nặng từ 1,48 kg. Đây có thể nói là cân nặng lý tưởng với một chiếc laptop bền bỉ có độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G.

Nền tảng tối ưu cho doanh nghiệp

EliteBook 800 series G5 được trang bị tùy chọn màn hình siêu sáng với tính năng tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường vật lý xung quanh.

Sản phẩm còn tích hợp thêm nhiều công nghệ tối ưu cho hội thoại trực tuyến Skype for Business. Dải loa hướng trên với âm thanh Bang & Olufsen cùng công nghệ khuếch âm nâng cao trải nghiệm âm thanh và chất lượng hội họp. Bên cạnh đó, micro khử nhiễu nằm ở mặt sau màn hình giúp loại bỏ tạp âm trong môi trường công cộng nhiều tiếng ồn để các cuộc gọi đàm thoại được trong và rõ ràng, hoặc có chức năng thu tiếng trực tiếp với góc quét 360 độ trong không gian phòng họp.

Thế hệ G5 của EliteBook 800 được hoàn thiện với bàn phím hội nghị gồm tổ hợp phím tắt giúp việc quản lý và bắt đầu các cuộc gọi nhanh chóng, dễ dàng chỉ với một nút nhấn. Với ứng dụng HP PhoneWise được cài đặt sẵn, người dùng có thể trả lời cuộc gọi, tin nhắn hoặc đọc thông báo điện thoại trên máy tính cá nhân bất kể thiết bị di động chạy trên nền tảng iOS hay Android.

Dẫn đầu về tính năng bảo mật

Thiết bị đầu cuối trong đó có laptop cá nhân là mục tiêu đầu tiên của tin tặc khi muốn tấn công vào hệ thống mạng doanh nghiệp. Vì thế, việc bảo mật thiết bị đầu cuối quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là lý do HP cho ra đời EliteBook và biến chúng trở thành dòng máy tính cá nhân có tính năng bảo mật và khả năng quản lý cao, sẵn sàng ứng phó với những mối nguy hiểm về an ninh mạng hiện nay.

HP Endpoint Security Controller - vi mạch tích hợp trong EliteBook 800 series G5 giúp kiểm soát, bảo vệ và phục hồi BIOS trong bộ nhớ, hệ điều hành và các ứng dụng trọng yếu khi bị tấn công.

Cùng với màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View, HP Sure Click bảo vệ máy tính khỏi các trang web bị nhiễm mã độc, tùy chọn camera hồng ngoại dành cho đăng nhập an toàn cùng Windows Hello và xác thực đa nhân tố HP Multi-Factor Authenticate, EliteBook 800 series G5 còn được trang bị thêm HP Endpoint Security Controller - thiết bị điều khiển an ninh đầu cuối. Hạt nhân trong kiến trúc bảo mật này là một vi mạch độc lập, được mã hóa để đảm bảo tính toàn vẹn, có chức năng hỗ trợ HP Sure Start Gen4 trong việc kiểm soát, bảo vệ và phục hồi BIOS khi bị tấn công. Cấu phần này cũng cho phép HP Sure Run duy trì hoạt động các ứng dụng và tiến trình trọng yếu của hệ điều hành nhờ khả năng bảo vệ tự phục hồi kể cả khi bị tấn công bởi mã độc. HP Endpoint Security Controller còn giúp khôi phục máy tính trở về bản sao gần nhất một cách nhanh chóng và an toàn thông qua một kết nối mạng với HP Sure Recover mà không cần sự giúp đỡ của chuyên gia CNTT ngay cả khi toàn bộ ổ cứng đã bị xóa sạch.

Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Bên cạnh dòng sản phẩm EliteBook 800 series G5, HP còn giới thiệu các giải pháp đồng bộ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm HP Thunderbolt Dock G2 và HP EliteDisplay S270n.

Giải pháp bàn làm việc cơ động với EliteBook 800 series G5, trạm kết nối đa năng Thunderbolt Dock G2 và màn hình 4K độ nét cao EliteDisplay S270n.

HP Thunderbolt Dock G2 là trạm kết nối có tính linh hoạt cao, hỗ trợ kết nối với một danh mục đa dạng các thiết bị HP hoặc không phải HP của doanh nghiệp chỉ qua một sợi cáp USB-C duy nhất. Trạm kết nối này cho phép truy cập mạng, cung cấp điện năng và truy xuất dữ liệu, video ra hai màn hình có độ phân giải 4K. Đặc biệt hơn, đây là trạm dock Thunderbolt đầu tiên trên thế giới có tích hợp tính năng hội thoại với mic thu âm và loa ngoài.

Việc kết nối với màn hình 4K cho chất lượng hiển thị sắc nét cùng không gian làm việc rộng rãi hơn. Hiểu được điều đó, HP cũng giới thiệu EliteDisplay S270n, màn hình đầu tiên thuộc dòng EliteDisplay được trang bị độ phân giải tới 4K, cùng khả năng cung cấp nguồn sạc tới 60W cho laptop qua cổng USB-C.

HP EliteBook 800 series G5 - laptop cơ động cho doanh nghiệp

EliteBook 800 series G5 được bán với giá khởi điểm 28,99 triệu đồng và được hỗ trợ dịch vụ bảo hành toàn diện của HP bao gồm bảo hành tận nhà, bảo hành giao nhận tại nhà miễn phí và bảo hành VIP trong vòng 30 phút. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, truy cập www.hp.com.vn/elitebook800 hoặc gọi đến tổng đài 24/7 (miễn phí) của HP: 1800588868.