Máy in khổ lớn HP Designjet Z2100. Ảnh: HP.

Được tích hợp sẵn trên thân máy, mắt tự động định vị cảm ứng đơn giản hoá việc phối màu chính xác, cho phép định dạng chuẩn ICC và cân chỉnh màu tự động. Kết quả là người sử dụng có thể tạo ra những chuẩn mực cho bản in chỉ trong vài phút thay vì vài giờ như trước đây. Chất lượng bản in vẫn đồng nhất và nguyên vẹn màu sắc trong các lần in khác nhau.

Ngoài mắt cảm ứng màu, máy in ảnh khổ lớn HP Designjet Z còn có ứng dụng giải pháp định hình tiên tiến (HP Advanced Profiling Solution) gồm một màn hình hiển thị công cụ định hình và định cỡ với khả năng biên tập hình ảnh. Phần mềm EFI RIP Designer Edition 5.1 mang lại cho các chuyên gia thiết kế đồ hoạ khả năng kiểm soát toàn diện quy trình in, bên cạnh một số tiện ích khác tích hợp sẵn trong máy.

Designjet Z2100 khai thác hệ thống mực in HP Vivera pigment 8 ống mực, bao gồm cả mực in đen cho giấy sần và mực đen cho giấy láng, tạo ra phổ màu rộng cho bản in trên cả hai chất liệu với khổ có thể lên tới 24 hoặc 44 inch. Các chuyên gia thiết kế đồ hoạ còn có thể in không chỉ trên giấy truyền thống mà trên nhiều chất liệu khác sẵc có trên thị trường.

Giá tham khảo HP Designjet Z (chưa bao gồm thuế VAT):

Loại máy Giá (USD) Thời điểm bán ra Designjet Z2100 khổ giấy 24" 4.205 Tháng 10/2006 Designjet Z2100, khổ giấy 44" 6.730 Tháng 10/2006

Q.T.