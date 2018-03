Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự khắt khe cho toàn bộ cấu phần. Trong đó, máy in đa chức năng là thiết bị cần thiết trong bất cứ mạng lưới của doanh nghiệp nào. Ngoài sự tiện lợi, ngày nay máy in còn phải an toàn, hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí.

Trước nhu cầu đó, HP cho ra đời máy in A3 và máy in A3 đa chức năng. Theo đại diện từ hãng sản xuất, dòng máy mới không chỉ mang lại hiệu quả đầu tư với nhiều chức năng, mà còn bảo mật an toàn và giúp khai thác tối ưu tài nguyên cho doanh nghiệp.

HP A3 là thế hệ in ấn thông minh mới của HP.

Thiết bị in thông minh

Trước mô hình văn phòng thông minh ngày càng thịnh hành, máy A3 và máy A3 đa chức năng thế hệ mới được HP nhấn mạnh khả năng kết nối cao, dễ ứng dụng, đa năng hơn mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất cho doanh nghiệp.

Theo đại diện HP, sao chụp và in ấn nội dung nhanh chóng, dễ dàng và chính xác nhờ HP JetAdvantage Workflow Solutions. Những giải pháp này hỗ trợ công việc bằng các tính năng tùy biến dành cho hoạt động tạo, quản lý, truyền tải và số hóa nội dung.

Người dùng có thể hoàn thành công việc scan khối lượng lớn nhờ tốc độ 240 hình một phút, đồng thời loại bỏ những bước không cần thiết để tiết kiệm thời gian. HP A3 còn đem đến trải nghiệm màn hình bảng điều khiển như một máy tính bảng cùng tính năng xem trước hình ảnh nâng cao.

Màn hình điều khiển lớn và dễ dàng thao tác.

Hãng sản xuất trang bị công nghệ Smart Device Services cho A3 với khả năng theo dõi, chẩn đoán, quản lý thiết bị và có thể tích hợp trơn tru với các công cụ của bên thứ ba. Do có thể chẩn đoán và sửa chữa từ xa, dịch vụ Smart Device Services khắc phục nhiều vấn đề mà không phải cần nhân viên hỗ trợ tới tận nơi, giúp hạn chế thời gian lãng phí do máy trong trạng thái không thể sử dụng. Từ đó giảm thiểu tới mức thấp nhất tỷ lệ bảo trì, giúp tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, máy còn trang bị khả năng đồng bộ, tạo nên môi trường hợp nhất cho cả thiết bị cũ và mới. Theo đó, các giải pháp phần mềm, máy in và các công cụ quản lý có thể kết nối và tương tác một cách liền mạch.

Chi phí in màu phù hợp cho doanh nghiệp

Theo đại diện từ HP, với công nghệ PageWide không sử dụng nhiều vật tư, HP A3 mới có đầu in phủ toàn bộ chiều rộng trang giấy, cho phép in trong một lần với tốc độ nhanh. Từ đó giúp giảm chi phí in, màu sắc chuyên nghiệp và sử dụng năng lượng hiệu quả. Công nghệ này từng có mặt trên những chiếc máy in kỹ thuật số hàng đầu của hãng, đến nay được đưa vào các sản phẩm văn phòng.

Máy A3 và máy A3 đa chức năng HP có tốc độ in nhanh, lên tới mức 22-60 trang một phút với các dòng HP A3 LaserJet và 60-80 trang một phút với các dòng HP A3 PageWide.

Lợi thế này thể hiện qua chất lượng in màu chuyên nghiệp, chi phí trên mỗi trang in thấp, chi phí bảo trì thấp, yêu cầu điện năng thấp và đòi hỏi ít linh kiện thay thế.

Tuấn Nhu