Máy in màu giá rẻ HP 910. Ảnh: HP.

Bản in từ HP 910 có chất lượng laser đồng nhất, sắc màu sống động, độ phân giải màu lên đến 4800 x 1200 dpi. Công suất trung bình 1.000 trang trên giấy A4 mỗi tháng. Máy có thể thực hiện in trên nhiều khổ giấy như A2, A4, A5, A6, C6 và nhiều chất liệu khác như giấy (trơn, inkjet, in ảnh), phong bì, bìa trong, nhãn dán, bưu thiếp, giấy đặc chủng HP, giấy đặc chủng iron-on transter.

Ảnh: HP.

Nhà sản xuất đã thiết kế riêng cho thiết bị này các ống mực có giá rất thấp: 6,99 USD một hộp đen 19 ml (cho ra 450 trang khổ A4) và 8,99 USD một hộp ba màu 17 ml (in được 250 trang A4). Tài liệu in bằng các loại mực nói trên có thể để lâu, không phai màu chữ và hình trong thời gian lên đến hàng chục năm.

Ảnh: HP.

Hầu hết các trung tâm kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin lớn cho biết, người tiêu dùng đang quan tâm nhiều đến loại máy in có giá và chi phí cho việc mua mực hàng tháng thấp. Theo HP, giá trung bình của một hộp mực nạp lại trên thị trường Việt Nam hiện là 100.000 đồng, và với máy in phun có từ 2 - 6 hộp mực màu thì chi phí bỏ ra để nạp cũng tương đương tiền mua mực chính hãng.

Minh Hồng