Thời gian dùng pin iPhone Xs Max thua Galaxy Note9 / iPhone Xs Max là smartphone có màn hình tốt nhất thế giới

iPhone Xs và Xs Max đều sử dụng A12 Bionic được Apple giới thiệu là chip thông minh và mạnh nhất trên smartphone hiện nay. Nếu so với A11 Bionic trên X năm ngoái, mẫu chip 7 nm đời mới được Apple tuyên bố có 2 nhân hiệu năng cao xử lý nhanh hơn tới 15%, tiết kiệm năng lượng hơn tới 40% và bộ xử lý đồ hoạ GPU nhanh hơn đến 50%.

Nhưng theo một loạt thử nghiệm của Macworld với bộ đôi iPhone mới, kết quả thực tế chưa đạt tới những con số trên của Apple. Trang công nghệ này đã thử nghiệm nhiều lần, sau mỗi lần đều để thiết bị giảm nhiệt để trở lại trạng thái bình thường. Trong quá trình đánh giá, iPhone Xs và Xs Max đều được đưa về trạng thái máy bay và không tải thêm ứng dụng nào khác ngoài phần mềm kiểm tra hiệu năng.

Nhưng với Geekbench 4, công cụ đánh giá chip phổ biến nhất trên di động hiện nay, khả năng xử lý của chip A12 Bionic chỉ tốt hơn A11 Bionic 13% chứ chưa tới mức 15% như Apple giới thiệu. Với phần đồ hoạ GPU, công cụ Geekbench 4 cho kết quả chênh lệch giữa A12 Bionic và A11 Bionic là 40% chứ chưa đến mức 50%.

Một bất ngờ còn xảy ra ở công cụ đánh giá 3D Mark Sling Shot chuyên về khả năng xử lý đồ hoạ. Kết quả điểm hiệu năng ở GPU trên chip của iPhone Xs và Xs Max không chênh lệch đáng kể so với iPhone X năm ngoái dùng chip A11 Bionic.

Trong phần thử riêng Ice Storm Unlimited với thiết lập đồ hoạ thấp hơn, khả năng xử lý của iPhone Xs và Xs Max mới nhanh hơn iPhone X, nhưng mức chênh lệch chỉ được 18% và kém xa so với 50% như Apple công bố.

Trong bài đánh giá pin của công cụ Geekbench 4, thời gian sử dụng của iPhone X và Xs chỉ chênh nhau 7 phút. Còn thời gian dùng pin của iPhone Xs Max tốt hơn cả hai khoảng 20% và đạt được 314 phút. Trong khi đó, Apple cho biết bộ đôi iPhone mới ra 2018 có thời gian dùng pin nhiều hơn lên tới 30 phút và 90 phút so với iPhone X năm ngoái.

Macworld cho rằng Apple đã chơi chữ trong việc giới thiệu bộ đôi iPhone mới khi các con số so sánh lúc giới thiệu và trên web đều được gắn với từ "Up to" (lên tới). Tuy nhiên, trang công nghệ cho rằng dù đạt con số so sánh cao như nhà sản xuất công bố, những cải tiến ở iPhone Xs vẫn phù hợp với những gì Apple đã chia sẻ.

Mỹ Anh