Camera quan sát thông minh của Axis được lắp đặt trên tường. Ảnh: Axis.

Hệ thống giúp quản lý đóng và mở với các truy nhập, hỗ trợ kết nối công tác giám sát từ xa. Người sử dụng cũng có thể thâu tóm tập trung và hiển thị hình ảnh trên bất cứ máy tính nào trong mạng, thông qua các trình duyệt web thông thường.

Hình ảnh lưu trực tiếp trên ổ đĩa cứng, trữ trên một hoặc nhiều máy tính trong mạng và hệ thống hỗ trợ lưu trữ từ xa. Chất lượng hình ảnh không bị suy hao trong quá trình thực hiện các thao tác xử lý.

Tất cảc các tín hiệu cần thiết đều được truyền qua hệ thống mạng và được tích hợp sẵn trong mỗi camera. Máy tính nào trong mạng cũng có thể quản trị, hiển thị và điều khiển camera. Chỉ cần kết nối bằng cáp mạng, tiêu chuẩn UTP là chuyển được hình ảnh đồng thời từ nhiều công cụ quan sát này.

Hệ thống IP Surveillance tận dụng được hạ tầng mạng có sẵn, có thể mở không hạn chế số lượng camera mà không cần bổ sung thiết bị khác.

Sản phẩm do Công ty Tân Thành An phân phối, đã được lắp đặt tại Bộ Tài chính, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Đông Á, Bộ Công An, Cục Hải quan Đồng Nai... Giá mỗi camera khoảng 200 USD đến gần 4.000 USD.

Thanh Lương