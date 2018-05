Đầu phát 4K giá rẻ nở rộ ở Việt Nam / 5 đầu phát 4K giá rẻ đáng chú ý

Theo loạt ảnh rò rỉ trên Reddit, Google dường như chuẩn bị ra mắt một sản phẩm công nghệ mới khi thiết bị này đang trong quá trình xin cấp phép từ cục quản lý viễn thông FCC của Mỹ.

Thiết bị mới của Google trông rất nhỏ gọn với thiết kế kiểu giọt nước, có đầu kết nối chính là HDMI và đường cấp nguồn thông qua cổng microUSB đặt ở cạnh. Trên thân có logo chữ G đặc trưng của Google.

Theo Arstechnica, sản phẩm là bộ phát Android TV 4K thế hệ mới hứa hẹn ra mắt tại hội nghị Google I/O 2018 diễn ra vào tháng 5 này. Đây là đối thủ trực tiếp với Apple TV 4K với tính năng biến TV thường thành TV thông minh, cung cấp các nội dung và ứng dụng thông qua kết nối mạng. Nó cũng được tích hợp trợ lý ảo Google Assistant. Điểm nổi trội ở sản phẩm của Google là nhỏ gọn hơn rất nhiều so với của Apple.

Thiết bị của Google do một công ty Trung Quốc có tên Shenzhen SEI Robotics Co. Ltd gia công. Cấu hình bao gồm chip 4 nhân Amlogic S905X, RAM 2GB và bộ nhớ trong 8GB. Nó đủ sức xử lý video định dạng 4K và hỗ trợ HDR10.

Thiết bị mới của Google có thiết kế nhỏ gọn và đơn giản như Chrome Cast nhưng lại được tích hợp Android TV.

Sản phẩm có thể biến TV thường thành TV thông minh khi kết nối và xuất tín hiệu qua cổng HDMI.

Điều khiển của mẫu Android TV tí hon từ Google trông khá giống với của Xiaomi Mi Box, nhưng được tích hợp thêm phím kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant.

Android TV 4K của Google sẽ là đối thủ cạnh tranh với Apple TV 4K nhưng có thể sở hữu nhiều lợi thế hơn như thiết kế nhỏ gọn hay giá rẻ hơn nhiều, có thể chỉ vài chục USD.

Thiết bị được cho sẽ ra mắt tại hội nghị Google I/O 2018 diễn ra trong tháng 5 này.

Ảnh: Reddit

Mỹ Anh