Sử dụng giao diện trực quan, với cách bài trí thân thiện, người lần đầu tiếp cận với TV thông minh sẽ không bỡ ngỡ khi phải truy cập vào nhiều lớp ứng dụng khác nhau hoặc muốn tìm và sử dụng một tính năng nào đó. Đối với người dùng đã sử dụng smartphone thì việc sử dụng Smart Hub dễ dàng hơn với cách bố trí gần với giao diện của hệ điều hành Android, iOS hay bada.

Smart Hub với 5 tính năng chính Samsung Apps, Search All, Web Browser, Your Video và Social TV.

Ở góc trên bên trái màn hình là một màn hình nhỏ cho phép người xem vẫn có thể xem các nội dung TV đang phát trong khi đang thao tác, sử dụng tính năng nào đó trên Smart TV.

Ở giữa là khung tìm kiếm nhanh Search All và Your Video. Search All cho phép nhập nhanh một từ khóa bất kỳ để tìm kiếm thông tin về ứng dụng có trên Smart TV, một nội dung Video có trên mạng hay một thông tin bất kỳ được lấy về từ Internet. Với Your Video, người xem sẽ được cập nhật các thông tin, hình ảnh, nội dung của các bộ phim.

Phía ngoài cùng bên phải giao diện là khu vực Samsung Apps, sẽ đưa người xem đến với kho ứng dụng được Samsung cung cấp riêng cho các mẫu TV thông minh của hãng. Tại đây, người dùng có thể tải về trò chơi, ứng dụng đọc tin tức hay một chương trình tán gẫu, nghe nhạc và cài đặt, sử dụng trực tiếp ngay trên TV.

Toàn bộ một nửa phía dưới màn hình là nơi thể hiện toàn bộ các tính năng còn lại trên Samsung Smart TV cũng như các ứng dụng đã được tải về từ Samsung Apps. Muốn vào một website bất kỳ, người dùng chỉ cần dùng các phím trên điều khiển di chuyển tơi biểu tượng “Web Browser”, sau đó nhấn nút Enter và có thể lướt web với một trình duyệt đầy đủ các tính năng như trên máy tính cá nhân.

Nếu muốn xem video, nghe nhạc hay xem ảnh từ ở đĩa cứng, từ bộ nhớ USB kết nối với TV thông qua ngõ USB, hoặc thậm chí lấy nội dung từ kết nối không dây DLNA Allshare, người dùng chỉ cần lựa chọn và nhấn vào từng biểu tượng ứng dụng tương ứng xuất hiện ở ngay dưới màn hình.

Video tổng quan về giao diện Smart Hub.

Tuy nhiên với mỗi người khác nhau thì nhu cầu sử dụng các tính năng cũng khác nhau, do đó Samsung cho phép người dùng có thể tự do sắp xếp lại vị trí của các tính năng, ứng dụng xuất hiện trong khung điều khiển Smart Hub bằng cách nhấn phím chữ C màu vàng trên remote.

Ngoài việc mang đến sự tiện lợi khi sử dụng các chức năng thông minh, Smart Hub còn đem đến cho người dùng khả năng tùy biến, cá nhân hóa chiếc Smart TV của mình nhằm đáp ứng tốt nhất khả năng giải trí và hiệu năng sử dụng của một mẫu TV thông minh tại nhà.

(Nguồn: Samsung)