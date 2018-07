Đầu 2017, HP ra mắt series phim ngắn mang tên “The Wolf” (Con Sói), phản ánh các nguy cơ hệ thống mạng doanh nghiệp bị tấn công dù được bảo vệ an toàn. Trong vai tin tặc do nam diễn viên nổi tiếng Christian Slater thủ vai, The Wolf đã sử dụng các kỹ thuật không quá phức tạp nhưng vẫn có thể hạ gục cả một công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp. Tất cả đều nhờ vào khai thác điểm yếu trong hệ thống mạng. Đó là những máy in kém bảo mật, dễ dàng can thiệp và xâm nhập mà khó bị phát hiện.

Điều này cho thấy một thực tế: các tổ chức doanh nghiệp vẫn rất lơ là trong bảo mật in ấn, coi máy in chỉ là công cụ in ấn đơn thuần. Nhưng họ đã quên mất một điều: máy in được nối mạng và tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập qua lối này.

Hiện nay, bảo mật cho máy in đang được các nhà sản xuất máy in quan tâm, trong đó HP được đánh giá cao về bảo mật máy in doanh nghiệp. Các sản phẩm máy in của hãng được tích hợp nhiều công nghệ bảo mật nâng cao, giúp ngăn chặn hiệu quả nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Mới đây, theo báo cáo IDC MarketScape, hãng được công nhận vị trí số một toàn cầu về Dịch vụ, Giải pháp và Phần cứng Bảo mật toàn cầu, tháng 10/2017. Công ty được đánh giá cao nhờ tầm nhìn toàn diện về bảo mật in ấn cùng các sản phẩm máy in an toàn, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Người sửa chữa – The Fixer

Phần tiếp theo của series phim The Wolf mang tên "The Fixer" (Người sửa chữa) do Jonathan Banks thủ vai. Đây là nhân vật giúp các công ty bảo vệ hệ thống mạng của họ trước những tên tội phạm, tin tặc và những nhân vật mờ ám như The Wolf.

Giải pháp giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ hacker tấn công

Bảo mật in ấn doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở bảo mật tài liệu. Các mối đe dọa hiện nay đòi hỏi người quản trị phải chú ý đến dữ liệu trong lúc được truyền đi và các thiết bị đầu cuối trên hệ thống mạng. The Fixer giới thiệu giải pháp mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần tới nhằm củng cố và tăng cường khả năng bảo mật mạng lưới: máy in chuyên nghiệp được quản lý của HP dành cho quản trị CNTT doanh nghiệp với khả năng cung cấp giải pháp in ấn bảo mật an toàn nhất.

Trong phim, máy in HP phát huy hiệu quả khi có thể ngăn chặn cuộc tấn công ngay từ đầu. Dòng máy in doanh nghiệp HP có khả năng tự phục hồi nhờ các tính năng bảo mật độc đáo, giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ hệ thống, từ đó khiến tin tặc sừng sỏ phải chùn bước.

Giải pháp in ấn bảo mật tối ưu

Dòng máy in doanh nghiệp của HP được trang bị những tính năng bảo mật mạnh với nhiều công nghệ chủ chốt giúp bảo vệ, phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa liên tục. Khi các công nghệ này được triển khai, The Fixer khẳng định mánh lới đột nhập của The Wolf sẽ bị vô hiệu hóa.

Điển hình trong số này là công nghệ HP Sure Start giúp phát hiện, ngăn chặn việc thực thi mã độc và tự sửa chữa BIOS. BIOS (hệ thống xuất nhập cơ bản) được xem là chương trình khởi chạy đầu tiên khi khởi động máy in. Khi phát hiện BIOS có dấu hiệu bị can thiệp bất hợp pháp, máy in sẽ tự khởi động lại và sử dụng phiên bản "bản sao vàng" an toàn của BIOS.

Các máy in doanh nghiệp HP có khả năng kiểm tra firmware tự động khi bật máy, và tải danh sách trắng giúp đảm bảo chỉ tải mã HP xác thực vào bộ nhớ, đồng thời sẽ khởi động lại và thông báo cho bộ phận CNTT nếu bị xâm phạm.

Sau khi khởi động lại, công nghệ HP JetAdvantage Security Manager của HP sẽ tự động đánh giá tình trạng của máy in, và khi cần thiết sẽ buộc thiết bị phải tuân thủ chính sách bảo mật nghiêm ngặt của doanh nghiệp. Là một phần của Dịch vụ Quản lý In ấn HP, HP JetAdvantage Security Manager có khả năng kiểm tra và sửa chữa các cài đặt bảo mật thiết bị trong quá trình khởi động lại.

Với khả năng giám sát liên tục, các máy in doanh nghiệp HP có thể phát hiện xâm nhập theo thời gian thực, giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công khi thiết bị đang hoạt động và kết nối mạng, đồng thời buộc máy in khởi động lại để sửa chữa hệ thống.

Các máy in HP dành cho doanh nghiệp cũng được trang bị công cụ phân tích kết nối HP Connection Inspector có khả năng ngăn chặn phần mềm độc hại kết nối với máy chủ điều khiển, ngăn không cho đánh cắp dữ liệu và thao túng mạng doanh nghiệp. Công cụ này sẽ phân tích các kết nối mạng ngoài, xác định và ngăn chặn kết nối độc hại, đồng thời tự kích hoạt quá trình khởi động lại máy in để sửa chữa hệ thống.

Với rất nhiều công nghệ bảo mật đặc thù, dòng máy in Doanh nghiệp HP được đánh giá là một trong những sản phẩm có khả năng in ấn bảo mật nhất, được xem là giải pháp in ấn an toàn mà doanh nghiệp tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về những giải pháp bảo mật máy in hàng đầu thế giới của HP và series phim The Fixer tại đây hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của HP (24/7 miễn phí) 1800 58 88 68.