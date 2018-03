Ngoài khả năng ngăn chặn, kiểm soát các loại phần mềm gián điệp có hại, Spyware Docto with Antivirus 2011 còn tích hợp cả cơ chế tìm hoặc diệt virus hiệu quả… Sản phẩm còn giúp ngăn chặn các hiểm họa trực tuyến, hiển thị mức an toàn của các trang web và nhận diện nhanh mối đe dọa vô danh. Hiện, PC Tools Spyware Doctor with Antivirus có giá bán lẻ là 120.000 đồng một người cho một năm và 230.000 đồng cho 3 người dùng trong một năm.

Năm 2011, PC Tools đạt chứng nhận VB100 từ Virus Bullentin, đồng thời được bình chọn là sản phẩm phát triển tiên tiến của AV Comparatives.

Trong khi đó, PC Tools Internet Security 2011 được xem như một bộ công cụ toàn diện chống phần mềm gián điệp (spyware), virus và tội phạm tin học. Bên cạnh những công nghệ như Intelli-Scan, IntelliGuard, phát hiện rootkit, bảo vệ trình duyệt nhiều lớp…. sản phẩm này còn được bổ sung những cải tiến như tường lửa tự động chống lại các cuộc tấn công vào máy tính, ngăn chặn việc ăn cắp thông tin cá nhân và các truy cập vào máy tính trái phép, bộ lọc thư rác tiên tiến tận dụng công nghệ bảo vệ dựa trên hành vi để phát hiện thư rác và ngăn chặn hữu hiệu phising, việc tự ý gửi thư hay e-mail ăn cắp thông tin… PC Tools Internet Security 2011 có giá bản lẻ là 220.000 đồng một người cho một năm và 360.000 đồng cho 3 người dùng trong một năm.

Ngoài ra, hai phiên bản trên đều hiện diện đầy đủ các tính năng như: bảo vệ hệ thống theo thời gian thực (real-time protection), cho phép tùy chọn chặn trang web xấu, thanh công cụ hỗ trợ ngay trong trình duyệt, kiểm soát dữ liệu tải xuống… Tham khảo www.pctools.com

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH TM-DV đầu tư công nghệ Phương Nam

