Apple có "truyền thống" ra mắt iPhone mới với giá bán ngày càng cao hơn theo từng năm. iPhone X năm ngoái cũng gây sốc khi có giá lên tới 999 USD cho bản 64 GB và 1.149 USD cho bản 256 GB đắt nhất so với bất kỳ iPhone nào trước đó.

Bộ ba iPhone 2018 được nâng cấp nhưng giá bán tốt hơn so với năm ngoái.

Tuy nhiên, điều đó có thể không diễn ra trên iPhone 2018. Theo Ming-chi Kuo - nhà phân tích nổi tiếng của KGI Securities, người đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiết bị Apple - giá khởi điểm của iPhone năm nay sẽ rẻ hơn so với năm ngoái.

Cụ thể, Kuo cho biết Apple sẽ ra ba iPhone mới. Phiên bản rẻ nhất được trang bị màn hình LCD kích thước 6,1 inch, bán ra 699 USD, tức bằng với giá iPhone 8 hiện tại. Hai phiên bản còn lại sử dụng màn hình OLED 5,8 inch và 6,5 inch, có giá lần lượt 899 USD (cao hơn 100 USD so với iPhone 8 Plus nhưng thấp hơn 100 USD so với iPhone X) và 999 USD (bằng iPhone X).

Inverse nhận định, đây là mức giá hấp dẫn hơn so với năm ngoái, nhất là khi cả ba đều có thiết kế màn hình tràn viền, thừa hưởng các tính năng cao cấp nhất của iPhone X hiện tại cũng như được nâng cấp cấu hình. Ngoài ra, Apple có thể sẽ đưa thêm các tính năng bí mật khác vào bộ ba này.

Một số tin đồn gần đây cho biết, Apple sẽ trình làng bộ ba iPhone mới vào 11/9, sớm hơn một ngày so với 12/9 của năm ngoái. Sau đó, hai bản sử dụng màn hình OLED sẽ được bán ra vào 14/9, trong khi bản LCD muộn hơn vào tháng 10.

Bảo Lâm