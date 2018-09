Giá chính hãng dự kiến của iPhone 2018 tại Việt Nam

Theo The Verge, châu Âu sẽ là thị trường mà người dùng phải bỏ ra nhiều tiền nhất cho những mẫu iPhone thế hệ mới trong đợt phát hành đầu tiên của Apple vào ngày 21/9 tới. Do những chính sách về thuế nhập khẩu, giá iPhone Xs và Xs Max ở Anh, Italy hay Ba Lan đều tăng vọt so với giá công bố trong sự kiện của Apple.

Với iPhone Xs, nếu ở Mỹ người dùng phải bỏ ra 999 USD (chưa tính thuế) cho mẫu iPhone X bản thấp nhất dung lượng 64 GB, thì tại Anh, số tiền bỏ ra là 1.309 USD. Riêng tại Italy, giá bán của model này còn lên tới 1.389 USD.

Còn iPhone Xs Max bản 512 GB, model có giá cao nhất trong loạt iPhone thế hệ mới 2018, mức giá 1.449 USD như công bố của Apple đã được đẩy lên thành 1.898 và 1.971 USD tại thị trường Anh và Italy.

Mức giá bán iPhone Xs và Xs Max tại các thị trường quốc tế. Ảnh: TheVerge

Mức giá trên của iPhone tại thị trường châu Âu cũng cao hơn nếu so với mức dự kiến tại Việt Nam. Theo một hệ thống phân phối Apple ở Việt Nam, iPhone Xs và Xs Max sẽ có giá khởi điểm lần lượt 29,99 triệu đồng và 32,99 triệu đồng. Phiên bản đắt nhất là iPhone Xs Max 512 GB có giá 42,99 triệu đồng.

Giá dự kiến iPhone Xs, Xs Max và iPhone Xr ở Việt Nam

iPhone Xs và Xs Max tại Mỹ và thị trường châu Âu đã bắt đầu nhận đặt hàng từ 14/9 và sẽ chính thức bán ra từ 21/9. Trong khi ở Việt Nam, hàng chính hãng có thể phải tới cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 mới lên kệ.

Tuấn Anh