Trái với cảnh tăng giá của iPhone đời cũ, những mẫu mới ra mắt năm ngoái như iPhone X, iPhone 8/8 Plus lại tiếp tục giảm giá. Nếu so với một tháng trước, iPhone X trên thị trường xách tay đã giảm từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Giá bản 64 GB và 256 GB nhập từ Mỹ hay Hong Kong còn tương ứng là 23 và 24,95 triệu đồng. So giá của tháng 7, loại hàng này đã giảm khoảng 500.000 đồng. Bên cạnh giảm giá, hai màu iPhone X cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Màu xám đang được bán rẻ hơn màu trắng tới 500.000 đồng, dù cùng mức dung lượng bộ nhớ.

Loại hàng tân trang dù mới xuất hiện ở Việt Nam hơn một tháng cũng giảm 1,6 triệu đồng từ mức 22,5 triệu cho bản 64 GB xuống 21,9 triệu đồng. Đây là loại máy mới chưa sử dụng, nhưng được Apple bán ra theo dạng tân trang với khác biệt về vỏ hộp. Trên thị trường xách tay, một số cửa hàng cũng bắt đầu kinh doanh cả iPhone X đã qua sử dụng với giá bán khoảng 19 triệu đồng cho bản 64GB.

Trên kệ hàng chính hãng, giá iPhone X tiếp tục hạ sâu so với mức niêm yết của Apple ở thị trường Việt Nam. Thay vì mức niêm yết cho bản 64GB và 256GB lần lượt 29,99 triệu đồng và 34,79 triệu đồng, giá bán thực tế tại các hệ thống lớn đều đang thấp hơn 2 đến 3 triệu đồng. Nếu mua online, khách hàng còn được giảm tiếp 1 triệu đồng. Mức giảm lớn khiến giá khởi điểm của iPhone X chính hãng ở Việt Nam chỉ còn khoảng 24 đến 25 triệu đồng, thấp hơn 20% so với giá công bố của Apple.

Anh Văn, đại điện một hệ thống bán lẻ ở Hà Nội và TP HCM nhận xét, thị trường iPhone năm nay xả hàng sớm hơn thông lệ. Thường phải khi iPhone thế hệ mới xuất hiện, các mẫu iPhone đời trước mới bắt đầu giảm giá sâu. Tuy nhiên, năm nay, trước khi iPhone 2018 ra mắt tới hai tháng, nhiều nơi đã đua nhau giảm giá kích cầu. Nguyên nhân là do sức tiêu thụ chậm của smartphone cao cấp nói chung và mức giá đặt ra ban đầu của sản phẩm quá cao. iPhone X là thế hệ iPhone có giá bán đắt nhất của Apple từ trước đến nay với mức khởi điểm ở Việt Nam xấp xỉ 30 triệu đồng cho bản 64GB, đắt gấp rưỡi so với iPhone 7 và 7 Plus.

iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus là bộ ba iPhone mới nhất hiện nay của Apple khi xuất hiện nửa cuối 2017.

Tuy nhiên, không chỉ iPhone X, giá bán của iPhone 8 và 8 Plus ở thị trường Việt Nam cũng đang giảm sâu. Trên thị trường xách tay, giá iPhone 8 bản 64GB xuống còn khoảng 15,5 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết 699 USD (chưa thuế) của Apple tại Mỹ. Còn iPhone 8 Plus, phiên bản 64 GB giờ còn ở mức 19 triệu đồng.

Giá giảm sâu, nhưng giờ lại chưa phải thời điểm thích hợp để mua iPhone X hay 8, 8 Plus. Với những tin đồn gần đây, Apple có thể tung ra 3 mẫu iPhone mới vào tháng 9 sắp tới. iPhone X sẽ có thêm hai phiên bản nâng cấp mới, trong khi iPhone 8 và 8 Plus có thể bị thay thế bằng mẫu iPhone tai thỏ màn hình LCD 6,1 inch. Vì thế, giá của những mẫu iPhone cao cấp trên có thể còn tiếp tục giảm.

Theo thống kê smartphone bán chạy hàng tháng của VnExpress trong ba tháng gần đây, mẫu iPhone có doanh số tốt nhất trên kệ hàng chính hãng là iPhone 6 32GB với mức giá tầm trung khoảng 7 triệu đồng chứ không phải là các model cao cấp như iPhone X hay 8 Plus.

Tuấn Anh