iPhone đời cũ giảm giá sâu trước Tết

Trước Tết hai tuần, giá iPhone X đã xuống mức thấp nhất kể từ khi có mặt ở thị trước Việt Nam hồi cuối tháng 11.

Với hàng xách tay, giá bản 64GB đang được hầu hết các cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM bán ra ở mức 24 đến 25 triệu đồng. Bản cao hơn với dung lượng 256GB cũng chỉ còn hơn 28 triệu đồng, giảm xa so với mốc 30 triệu đồng hồi cuối năm 2017.

Giá iPhone X hàng xách tay hiện giờ ở Việt Nam đã rẻ hơn nhiều so với mức niêm yết chính thức của Apple ở nhiều thị trường quốc tế như Singapore, Hong Kong hay Trung Quốc và thấp ngang giá mua tại Apple Store ở Mỹ.

Trên kệ hàng chính hãng, sau 2 tháng lên kệ, giá iPhone X đã giảm 2 đến 3 triệu đồng. Tại một số cửa hàng ở Hà Nội, giá bán bản Việt Nam (mã hiệu VN/A) giờ chỉ còn 26,5 triệu đồng cho dung lượng 64GB và hơn 30 triệu đồng cho dung lượng 256GB. Trong khi giá niêm yết chính thức với 2 mẫu này trên website của Apple ở Việt Nam lần lượt là 30 và 33,7 triệu đồng.

Giá iPhone X xách tay và chính hãng ở Việt Nam giảm sâu và mạnh trước Tết.

Quản lý một cửa hàng ở Thái Hà (Hà Nội) cho biết nguyên nhân khiến iPhone X chính hãng mất giá nhiều và chênh lệch hàng triệu đồng so với niêm yết là do nguồn hàng. Cùng là hàng nhập khẩu chính hãng nhưng ở Việt Nam có quá nhiều nhà phân phối được uỷ quyền từ Apple. Tại các chuỗi cửa hàng và siêu thị lớn, giá iPhone X chính hãng vẫn được giữ sát mức niêm yết, nhưng ở các cửa hàng nhỏ hơn, đại lý cấp 2, giá được giảm sâu hẳn để cạnh tranh với hàng xách tay. Theo người này, nếu không hạ, mức chênh lệch giữa iPhone X chính hãng và xách tay sẽ lên tới 5 đến 6 triệu đồng và rất khó tiêu thụ.

Theo nhiều cửa hàng kinh doanh đồ Apple, sức tiêu thụ iPhone X đã giảm đáng kể sau một thời gian có mặt ở Việt Nam, dù khả năng bán vẫn tốt nhất trong số ba mẫu iPhone mới ra, gồm có cả iPhone 8 và 8 Plus. Mức chênh lệch giá giữa iPhone X so với iPhone 8 và 8 Plus vẫn khá lớn, khoảng 5 đến 7 triệu đồng. iPhone 8 là model có giá thấp nhất nhưng cũng kén khách nhất. Thay vì lựa chọn model đời mới này, nhiều khách hàng lại chọn iPhone 7 Plus cùng tầm tiền.

Trước iPhone X và các model đời mới, thị trường điện thoại trong nước cũng chứng kiến màn giảm giá của hàng loạt mẫu iPhone đời cũ như iPhone 6, 6s hay 6s Plus.

Tuấn Anh