iPhone X khiến điện thoại Samsung bán chậm / iPhone giảm giá hàng loạt

So với đầu tháng 12, giá iPhone X tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM giờ đã rẻ hơn khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Giá của phiên bản 64GB giờ còn ở mức 25 đến 26 triệu đồng. Phiên bản đắt nhất 256GB đã được nhiều nơi kéo xuống dưới 30 triệu đồng. Trong khoảng một tuần trở lại đây, giá iPhone X xách tay đã liên tục giảm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, sau một thời gian khá lâu ổn định.

Theo anh Dũng, Giám đốc một hệ thống chuyên kinh doanh thiết bị Apple ở Hà Nội, sự xuất hiện và phổ biến của hàng chính hãng đã khiến giá xách tay liên tục giảm. iPhone X bắt đầu được Apple mở bán ở Việt Nam từ 8/12 với giá niêm yết lần lượt 29,99 và 34,79 triệu đồng, mức này cao hơn giá xách tay hiện giờ tới 4 đến 5 triệu đồng.

Giá iPhone X trên thị trường xách tay kể từ khi xuất hiện ở Việt Nam đầu tháng 11.

Dù liên tục giảm gần đây, giới kinh doanh iPhone ở Việt Nam cho rằng giá iPhone X sẽ khó giảm sâu thêm nữa. Nếu tính số tiền bỏ ra để mua ngay tại Việt Nam, giờ đã rẻ hơn mua tại Singapore tới cả triệu đồng. Doanh số iPhone X chính hãng lẫn xách tay hiện giờ đều khá tốt, trong khi thời điểm mua sắm cuối năm và Tết đến gần cũng là điều khiến cho giá bán khó thể giảm mạnh.

Theo các hệ thống bán lẻ FPT Shop và Thế Giới Di Động, chỉ riêng trong đợt mở bán chính hãng đầu tháng 12, họ đã có hơn 12.000 đơn hàng. Trong khi đó, dù không thống kê được cụ thể, sức tiêu thụ iPhone X trên thị trường xách tay kể từ khi sản phẩm xuất hiện hồi đầu tháng 11 cũng được dự đoán cao hơn cả hàng chính hãng.

Trái với iPhone X, giá iPhone 8 và 8 Plus trên thị trường xách tay tuần này khá biến động, sau khi đã có những điều chỉnh từ đầu tháng 12. Giá của iPhone 8 Plus thấp hơn X khoảng 5 đến 7 triệu đồng. iPhone 8 Plus X 256GB chỉ ở mức 23 triệu đồng, vẫn rẻ hơn iPhone X 64GB. Trong bộ ba iPhone đời mới 2017, iPhone 8 là model có giá bán rẻ nhất và sức tiêu thụ cũng được cho là kém nhất. Model này đang có giá khoảng 17 đến 21 triệu đồng, với dung lượng bộ nhớ 64 và 256GB như X.

Giá iPhone X cả hai phiên bản 64 và 256GB đều đã xuống dưới 30 triệu đồng.

iPhone X, ra mắt tháng 9/2017 và được Apple ví là mẫu điện thoại của tương lai với màn hình OLED tràn viền, chip AI, hỗ trợ công nghệ AR, tích hợp công nghệ bảo mật nhận diện khuôn mặt 3D mang tên Face ID. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu 10 năm iPhone xuất hiện trên thị trường điện thoại.

Tuấn Anh