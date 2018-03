Giá iPhone 8 xách tay đã xuống dưới 18 triệu đồng, có nơi còn bán ra với giá chỉ hơn 17 triệu đồng.

Những ngày đầu tháng 10, iPhone 8 trên thị trường xách tay còn ở mức xấp xỉ 20 triệu đồng, sau một tuần nữa, giá bán đã xuống dưới 18 triệu đồng. Tại thị trường Hà Nội, một số cửa hàng đưa ra giá bán 17,9 triệu đồng cho iPhone 8 bản 64GB và 21,9 triệu đồng cho bản 256GB. Tại TP HCM, có cửa hàng còn đưa giá khởi điểm iPhone 8 xuống chỉ còn hơn 17 triệu đồng đối với bản 64GB màu vàng và ghi, thấp hơn tới 2 triệu đồng so với một tuần trước.

Trên thị trường xách tay, iPhone 8 Plus cũng có mức giảm mạnh trong vòng một tuần. Thay cho mức giá lần lượt khoảng 22,3 và 26,5 triệu đồng đầu tuần trước, giá của iPhone 8 Plus xách tay hiện giờ chỉ còn khoảng 20,5 và 24,5 triệu đồng. Mức giảm thấp hơn so với iPhone 8 nhưng cũng xấp xỉ 2 triệu đồng.

Với những mức giá trên, mua iPhone 8 xách tay ở Việt Nam giờ đã rẻ hơn mức niêm yết chính thức tại các thị trường xung quanh như Trung Quốc, Hong Kong hay Singapore. Mức chênh lệch so với giá chưa thuế của iPhone 8 tại Mỹ không còn nhiều.

Chưa khi nào trong vài năm trở lại đây, nguồn cung iPhone đời mới lại dồi dào đến vậy, quản lý một hệ thống kinh doanh iPhone ở Hàng Bài (Hà Nội) chia sẻ. iPhone 8 không hề có hiện tượng "cháy hàng" hay "khan màu" như iPhone 6 vài năm trước hay iPhone 7 năm ngoái.

Nguồn cung lớn cộng với việc bộ đôi iPhone mới không "hot" cũng khiến cho giá bán nhanh chóng giảm sâu về mức giá gốc. Sau ba tuần có mặt ở thị trường Việt Nam, giá iPhone 8 đã giảm khoảng 4 đến 5 triệu đồng.

Ngay tại các đầu mối ở nước ngoài, giá bán buôn của iPhone 8 và 8 Plus cũng thấp hơn nhiều mọi năm, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ Apple tại Cầu Giấy, Hà Nội tiết lộ. Điều này khiến cho giá iPhone 8 và 8 Plus có cơ hội giảm sâu, rẻ hơn mức niêm yết ở các thị trường lân cận.

Dù giá iPhone 8 xách tay xuống thấp, các hệ thống và cửa hàng trong nước cũng bắt đầu chào hàng iPhone 8 và 8 Plus chính hãng. Chưa có thông tin chính thức từ các nhà phân phối, nhưng nhiều nơi đã tiến hành nhận đặt hàng và thông báo mở bán vào đầu tháng 11. So với giá xách tay hiện tại, giá iPhone 8 và 8 Plus chính hãng cao hơn 1,5 đến 2 triệu đồng. Ví dụ, iPhone 8 64GB chính hãng được chào giá 19,79 triệu đồng còn iPhone 8 Plus 64GB là gần 23 triệu đồng.

Trong khi iPhone 8 và 8 Plus giảm giá sâu và không tạo được sức hút như các đời iPhone trước, ngày về của iPhone X ở Việt Nam vẫn còn khá xa xôi. Theo một số hệ thống bán lẻ chính hãng, model này có thể phải tới đầu năm sau mới được bán chính hãng. Còn trên thị trường xách tay, nhiều nơi cho biết cũng phải tới đầu tháng 11 mới có hàng. Dù vậy, để sở hữu người dùng phải bỏ ra 40 đến 50 triệu đồng để đặt hàng trước từ giờ.

Tuấn Anh