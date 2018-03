Tại thị trường xách tay Hà Nội, giá iPhone 7 bản 32 GB những ngày đầu tháng 10 có nơi đã xuống dưới 14 triệu đồng, thấp hơn khoảng 700.000 đồng so với một tuần trước. Phiên bản dung lượng 128 GB còn khoảng 16,4 triệu đồng, giảm gần một triệu đồng so với tuần cuối tháng 9.

Với iPhone 7 Plus, giá hàng xách tay có mức giảm khoảng 200.000 đến gần 700.000 đồng tuỳ từng phiên bản. Bản 32 GB hàng mới giảm nhiều nhất, giờ chỉ được chào bán ở mức 16,7 triệu đồng, trong khi bản 128 GB chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng so với tuần trước xuống còn 18,8 triệu đồng.

Hai tuần sau khi iPhone 8 xuất hiện, giá của iPhone 7 và 7 Plus xách tay đều đã xuống dưới 20 triệu đồng. Nếu tính theo mức niêm yết mới được Apple điều chỉnh tại thị trường Mỹ, giá của iPhone 7 và 7 Plus xách tay ở Việt Nam chỉ cao hơn chưa tới một triệu đồng, thậm chí còn rẻ hơn mua tại Singapore.

Theo chị Lê Phương Thảo, quản lý một cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội), sự xuất hiện của iPhone 8 và 8 Plus đã tác động mạnh và kéo giá bán của iPhone 7 và 7 Plus hàng xách tay giảm sâu, nhanh hơn những đời iPhone trước.

Bộ đôi iPhone mới không bị hét giá nhiều và ổn định nhanh chỉ trong một tuần, thay vì nửa tháng hay hàng tháng như iPhone 6 hay iPhone 5s trước kia. Sau gần hai tuần, giá khởi điểm của iPhone 8 và 8 Plus xách tay còn 18 triệu đồng và 21 triệu đồng. Mức này chỉ hơn iPhone 7 và 7 Plus khoảng 4 đến 4,5 triệu đồng, không hơn quá nhiều so với mức chênh lệch 150 USD theo niêm yết của Apple.

Một số cửa hàng kinh doanh iPhone ở Hà Nội cho biết, chưa năm nào giá của iPhone đời mới ra lại hạ nhanh và thấp như năm nay, tạo ra hai lượng khách hàng mua đời mới và đời cũ tương đương nhau, không bị phân hoá mạnh như những năm trước. Cả 7 và 7 Plus lẫn 8 và 8 Plus đều bán ổn, tiêu thụ ngang nhau.

Không "sốt" như mọi năm, nhưng iPhone 8 và 8 Plus lại đông khách do giá hạ sớm, còn iPhone 7 và 7 Plus giảm giá sâu nên doanh số tiêu thụ cũng tăng.

Sau khi iPhone 8 xuất hiện, giá của iPhone 7 và 7 Plus ở Việt Nam giảm sâu.

Trong khi giá mẫu 7 và 7 Plus ở thị trường xách tay xuống sâu do tác động từ iPhone đời mới thì kệ hàng chính hãng chưa có nhiều biến động, riêng các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop hạ hai mẫu này khoảng 1 đến 2 triệu đồng.

Mức khởi điểm của iPhone 7 và 7 Plus chính hãng ở Việt Nam đang là 14,5 triệu đồng và 18 triệu đồng, cao hơn hàng xách tay khoảng 500.000 đến hơn 1 triệu đồng.

So với hàng xách tay, sức tiêu thụ của iPhone 7 và 7 Plus chính hãng bị ảnh hưởng nhiều hơn sau khi bộ đôi iPhone 8 và iPhone X ra mắt. Theo số liệu từ GfK giữa tháng 9/2017, 7 Plus 128 GB không còn là mẫu iPhone bán chạy nhất trên kệ hàng chính hãng mà là iPhone 6 32 GB. Lượng máy tiêu thụ cũng giảm xuống thấp hơn cả Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus.

iPhone 8 và 8 Plus chính hãng vẫn chưa có lịch phát hành cụ thể ở Việt Nam. Dù vậy, nhiều nhà bán lẻ đã cho người dùng đặt mua trước và dự kiến trả hàng đầu tháng 11.

Tuấn Anh