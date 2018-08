Dòng sản phẩm đồng hồ thông minh của Garmin Fenix 5 Plus vừa được mở bán với mức giá 27,99 triệu đồng cho phiên bản cao nhất vào cuối tháng 7. Theo đại diện nhà phân phối Synnex FPT, chỉ sau hai tuần ra mắt, Fenix 5 Plus series đã gần như cháy hàng tại hầu hết các hệ thống đại lý. Người dùng sẽ phải chờ khoảng một đến hai tuần nữa mới có hàng tiếp.

Cũng trong dịp ra mắt nhóm sản phẩm đồng hồ tích hợp tính năng âm nhạc này, hãng Garmin và Synnex FPT tung ra chương trình ''Đồng hồ chất - Quà ngây ngất''. Theo đó, khách hàng khi mua Forerunner 645 Music, Fenix 5, 5S, 5X Plus sẽ được tặng ngay một tai nghe không dây Jabra trị giá 2,6 triệu đồng. Đối với dòng sản phẩm Garmin vívoactive 3 Music, khách hàng sẽ được tặng một túi thể thao thời trang sành điệu.

Chương trình ưu đãi ''Đồng hồ chất - Quà ngây ngất'' với giá trị quà tặng lên đến 2,6 triệu đồng.

Là phiên bản đặc biệt nằm trong phân khúc mở rộng đầu tiên của Garmin, nhà sản xuất cho hay, Fenix 5 Plus series có sứ mệnh mở ra khả năng chinh phục giới hạn của người dùng, mang đến những trải nghiệm cao hơn cho các vận động viên, những người đam mê thể thao, ưa thám hiểm, phiêu lưu. Phiên bản Plus được ví như ''bản sao'' hoàn thiện của dòng Fenix 5 Plus trước đó với nhiều tính năng được bổ sung, nâng cấp.

Với các dòng sản phẩm trước, khả năng định vị được thiết lập thông qua tín hiệu vệ tinh GPS và GLONASS thì đến thế hệ Plus đã được bổ sung thêm chipset GPS Galileo mới, cho độ chính xác cao hơn. Các bản đồ địa hình TOPO đầy màu sắc hỗ trợ tải trước vào thiết bị, được tối ưu hóa để người sử dụng xem được khoảng cách họ muốn di chuyển đến, sau đó chọn tuyến đường phù hợp. Kết hợp với định tuyến Trendline thu được từ hệ thống dữ liệu Garmin Connect để giúp người dùng tham khảo theo những tuyến đường tốt nhất đã đi trước đó từ chia sẻ của những người dùng khác trong cộng đồng Garmin.

Fenix 5 Plus series có thể thay đổi phong cách với các dây QuickFit silicone thể thao, dây kim loại hoặc dây vải dệt.

Ngoài hướng dẫn dựa trên bản đồ, thiết bị còn mang đến khả năng giám sát tinh vi hơn để cho biết giới hạn cao nhất của người tập, từ đó giúp họ điều chỉnh hoặc thay đổi phương thức tập nhằm đạt thành tích cao nhất trong ngày thi đấu.

Tính năng hỗ trợ lớn cho các huấn luyện viên là cảm biến xung Pulse Ox trên cổ tay để đánh giá mức độ bão hòa Oxy trong máu, hữu ích đối với người dùng yêu thích leo núi thám hiểm. Theo đó, thiết bị có thể cảnh báo tình trạng oxy hiện tại của người đeo trong từng độ cao khi đang di chuyển, từ đó, tạo ra cơ sở khoa học giúp người dùng đạt thành tích tốt hơn mà vẫn duy trì được sức khỏe tốt. Tính năng này chỉ có trên phiên bản Fenix 5X Plus.

Nằm trong bộ ba thiết bị hỗ trợ tính năng phát nhạc mới nhất của Garmin còn có Forerunner 645 Music và vívoactive 3 Music. Thiết bị tích hợp tính năng theo dõi sức khỏe nâng cao và hoạt động tương tự Fenix 5 Plus series, phát nhạc qua bluetooth và lưu trữ đến hơn 500 bài hát và hỗ trợ tải nhạc trực tiếp từ máy tính.

Tất cả các thiết bị đều có khả năng kết nối nhận thông báo từ smartphone cũng như nhiều tính năng chia sẻ hấp dẫn từ Garmin Connect.

Forerunner 645 Music (ảnh phải) và vívoactive 3 Music (ảnh trái) cũng là 2 sản phẩm hỗ trợ tính năng phát nhạc nhưng có mức giá ''mềm'' hơn.

Hiện tại, các sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam qua nhà phân phối Synnex FPT. Giá bản lẻ tham khảo của Felix 5 Plus series từ 19,49 triệu đồng, vívoactive 3 Music giá 7,59 triệu đồng và Forerunner 645 Music là 10,99 triệu đồng.

Đại diện hãng cho biết, chương trình ưu đãi ''Đồng hồ chất - Quà ngây ngất'' diễn ra đến hết 30/9, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến do số lượng quà tặng có hạn. Chi tiết truy cập Synnex FPT.

Phạm Vân