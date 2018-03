Lộ ảnh thực tế của Galaxy S9 / Galaxy S9 sẽ chạy chip Snapdragon 845, bộ nhớ 512 GB / 10 điều được mong chờ nhất trên Galaxy S9

Qualcomm vừa công bố Snapdragon 845 tuần trước và nhiều khả năng vi xử lý này sẽ được tích hợp lên Galaxy S9, bên cạnh phiên bản Exynos 8910 tùy theo thị trường. Trên chip mới, bên cạnh tăng tốc độ xử lý, hiệu năng cao, tiết kiệm pin... một trong những khả năng được mong đợi là sạc nhanh.

Khả năng sạc nhanh của Quick Charge 4+ so với Quick Charge 4.0.

Trong những thiết bị trước đây, dù tích hợp chip của Qualcomm hay Exynos thì Samsung vẫn tự phát triển chuẩn sạc nhanh cho riêng mình nhằm tránh vấn đề bản quyền, gọi là Adaptive Fast Charge. Tuy nhiên, theo Phonearena, hãng có thể sẽ cân nhắc việc sử dụng Quick Charge 4+ trên Snapdragon 845 nhờ ưu thế vượt trội so với Quick Charge 4.0 hiện tại, hoặc kết hợp với Adaptive Fast Charge để giúp Galaxy S9 sạc nhanh hơn.

Một thiết bị di động muốn đạt chứng nhận Quick Charge 4+ cần hội tụ đủ cả ba yếu tố: Dual Charge, gồm một IC quản lý điện năng riêng (bên cạnh IC được tích hợp sẵn) làm nhiệm vụ chia sẻ dòng điện ổn định, khả năng tản nhiệt và giảm thời gian sạc; Intelligent Thermal Balancing hỗ trợ Dual Charge tự động phân phối năng lượng một cách tối ưu nhất nhưng vẫn đảm bảo nhiệt độ thấp nhất; Advanced Safety Features để theo dõi các mức nhiệt độ kết nối đồng thời, tạo lớp bảo vệ chống lại hiện tượng quá nóng và ngắn mạch hoặc khi đầu Type-C gặp sự cố.

Tốc độ sạc nhanh của các chuẩn Quick Charge.

Nhờ sự kết hợp này, khả năng sạc của Quick Charge 4+ sẽ mang lại hiệu suất cao hơn 30%, tốc độ sạc cao hơn 15% so với Quick Charge 4 mà vẫn đảm bảo thiết bị luôn mát mẻ và an toàn. Trước đó, Qualcomm cho biết Quick Charge 4 có thể sạc 50% pin trong chưa đầy 15 phút. Thậm chí, hãng còn nhấn mạnh khả năng "5 for 5", tức 5 phút sạc là đủ dùng 5 tiếng đồng hồ.

Hiện tại, những smartphone Android đầu bảng đều có khả năng sạc nhanh, nhưng cũng phải mất 1,5 đến 2 giờ để đạt được từ 0% đến 100%. Galaxy S8 cùng với Huawei P10 đang là 2 smartphone sạc nhanh nhất với 100 phút và nếu Galaxy S9 được tích hợp Quick Charge 4+, việc sạc pin sẽ còn nhanh hơn thế. Trong khi đó, bộ ba iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X mới nhất của Apple cần khoảng 3 giờ để sạc đầy.

Thời gian sạc của các smartphone phổ biến. (Đơn vị: phút).

Bảo Lâm