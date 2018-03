Bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus đã chính thức xuất hiện đêm qua tại Tây Ban Nha. Galaxy S9 sẽ có giá khởi điểm 720 USD trong khi bản màn hình lớn hơn là 840 USD, thấp hơn 10 USD so với Galaxy S8 Plus cách đây một năm.

Tuy nhiên, mức giá này có thể sẽ được điều chỉnh tùy thị trường và phụ thuộc vào chính sách giá cước, khuyến mại của từng nhà mạng, đại lý...

Giá của sản phẩm mới được cho là khá bất ngờ vì trước đó "ông trùm tin đồn" Evan Blass khẳng định Galaxy S9 sẽ được phát hành tại châu Âu với mức 841 euro, trong khi Galaxy S9+ là 997 euro. Theo truyền thống, giá tại Mỹ sẽ tương ứng là 841 USD (khoảng 19,2 triệu đồng) và 997 USD (khoảng 22,7 triệu đồng), thay vì quy đổi theo tỷ giá.

Bộ đôi sản phẩm của Samsung sẽ bắt đầu được cho đặt trước từ ngày 2/3 tại Mỹ và một số thị trường khác trước khi chính thức lên kệ vào ngày 16/3.

Galaxy S9 và S9+ có kích thước màn hình và độ phân giải giống Galaxy S8 và S8+ là QuadHD với kích cỡ 5,8 và 6,2 inch. Tuy nhiên, S9 không có camera kép như S9+. Trên model cao cấp cỡ lớn, cụm camera đôi 12 megapixel (một ống tiêu chuẩn và một ống tele) được đặt dọc thay vì nằm ngang như Note8. Camera trước 8 megapixel với ống kính khẩu độ f/1.7.

Một điểm thú vị trên smartphone mới là tính năng AR Emoji, giúp biến chân dung của người dùng thành hình hoạt hình 3D. So với Animoji của Apple, AR Emoji của Samsung có khả năng tuỳ biến đa dạng hơn, nhiều biểu hiện cảm xúc hơn...

Châu An