Theo trang The Bell (Hàn Quốc), Samsung sẽ ra tới ba phiên bản Galaxy S10 thay vì chỉ hai như hiện tại. Cụ thể, bản cao cấp nhất có tên Galaxy S10+, tên mã "Beyond 2" được trang bị tới năm camera, gồm cụm ba camera sau và camera kép phía trước; Galaxy S10 với tên mã "Beyond 1" cũng có cụm ba camera sau nhưng chỉ có camera đơn cho selfie; và bản rút gọn (entry-level) có tên mã "Beyond 0" với camera kép phía sau và camera đơn phía trước.

Galaxy S10 có thể có cụm ba camera và cảm biến vân tay dưới màn hình.

Cũng theo nguồn tin, máy ảnh của bộ ba Galaxy S10 sẽ chụp đẹp hơn, đặc biệt là ở điều kiện thiếu sáng so với Galaxy S9. Cụm ba camera sẽ gồm một ống tele và một ống góc rộng độ phân giải 12 megapixel cùng một ống siêu rộng 120 độ với độ phân giải 16 megapixel. Nếu tích hợp, Galaxy S10 sẽ là thiết bị đầu tiên của Samsung được trang bị ống kính góc siêu rộng (ống góc rộng của Galaxy S9+ hiện mở tối đa 77 độ).

Với camera trước, Samsung sẽ tập trung nâng cao chất lượng, chủ yếu là đưa vào các thuật toán tối ưu cho các ảnh chụp chân dung. Tuy nhiên, thông số về độ phân giải vẫn chưa được tiết lộ.

Nguồn tin này còn cho rằng Galaxy S thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị camera nhận diện khuôn mặt 3D giống như TrueDepth của Apple, bên cạnh cảm biến mống mắt. Mặt trước của máy cũng có màn hình viền mỏng và tích hợp cảm biến vân tay dưới tấm nền hiển thị.

Trước đó, theo BGR, Galaxy S10 và S10+ sẽ là các sản phẩm thú vị nhất mà Samsung phát hành. Công nghệ màn hình mới sẽ cho phép truyền dẫn âm thanh qua xương bằng sóng âm, tới thẳng tai trong của người dùng. Máy cũng có cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Snapdragon 845 hoặc Exynos mới tùy thị trường, cùng RAM 6 GB. Theo lộ trình, Galaxy S10 sẽ ra mắt khoảng đầu năm 2019.

Như Phúc