Một thông số ngoài lề về hiệu năng được đem so sánh nữa là độ sáng màn hình. Điểm này, Galaxy Note9 hơn iPhone X dù cả hai đều sử dụng công nghệ màn hình OLED. Tuy nhiên, nếu so với S9+, màn hình Note9 vẫn không sáng bằng. Samsung tăng kích thước màn hình Note9 lên thêm 0,2 inch so với S9+ dù cùng độ phân giải.