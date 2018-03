iPhone 8 Plus đọ camera với Galaxy Note8

Sau 2 ngày bình chọn cho các ảnh chụp thử từ Galaxy Note8 và iPhone 8 Plus, đã có 2.264 lượt tham gia của độc giả. Trong đó, Phone 1 chiếm 30% với 678 phiếu trong khi Phone 2 là 70% với 1.586 phiếu.

Kết quả: Phone 1 là iPhone 8 Plus và Phone 2 là Galaxy Note8.

Rất nhiều độc giả đã đoán đúng tên từng model trong phần bình luận. Đa số đều nhận ra khả năng chụp thiếu sáng và màu sắc rực rỡ hơn là những đặc điểm dễ nhận thấy đến từ di động của Samsung.

Với các ảnh chụp ban ngày, cụ thể là ở điều kiện trời âm u khi thử nghiệm, Note8 đã có sự thay đổi so với các model đi trước là không kích độ sáng lên cao, ảnh trung tính hơn, màu sắc thật hơn. Trong khi đó, chế độ HDR của iPhone 8 Plus lại hoạt động tối đa cho phép ảnh có cảm giác sáng hơn thực tế.

Ở khung cảnh chụp trong phòng dưới ánh sáng đèn LED màu trắng, Note8 cho khả năng cân bằng trắng tốt hơn, màu sắc đúng thực tế. Trong khi đó, ảnh của iPhone 8 Plus bị ám vàng, có thể do màu gỗ của kệ gây ảnh hưởng. Trong năm nay, khả năng chụp tối của iPhone 8 Plus đã tốt hơn đáng kể nhưng vẫn chưa bằng di động của Samsung.

Với khung cảnh chụp cận hoa giấy có nắng nhẹ, Note8 lại đẩy hơi mạnh sắc độ của ảnh trong khi iPhone 8 Plus có màu lại hơi nhạt. Đây là khung cảnh thể hiện được sự khác biệt về độ mở khi ảnh của iPhone có phần nền xóa nhẹ hơn do độ mở thấp hơn đối thủ.

Khi cùng chụp ở chế độ chân dung, Note8 có góc rộng hơn một chút nhưng độ xóa phông mặc định là tương đương. Màu sắc của iPhone 8 Plus hơi nhạt và độ tương phản không cao nên không làm nổi chủ thể.

Tuấn Hưng