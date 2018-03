Sau khi ra mắt, iPhone 8 Plus được Dxomark - trang chuyên đánh giá camera thiết bị di động - chấm điểm rất cao, lên tới 94, trở thành smartphone chụp ảnh tốt nhất thế giới.

Tuy nhiên, thiết bị này không giữ được "ngôi vương" quá lâu khi đối thủ Galaxy Note8 cũng vừa giành được số điểm tương tự nhưng nhỉnh hơn về một số tính năng.

iPhone 8 Plus và Galaxy Note8 đang là những smartphone chụp ảnh tốt nhất thế giới

Cụ thể, Dxomark đánh giá hình chụp từ Note8 là 100 điểm, cao hơn so với 96 điểm của iPhone 8 Plus. Ưu điểm của camera này là khả năng phóng to "tuyệt vời" lên tới 4x nhưng vẫn cho chất lượng ảnh đẹp, độ nhiễu ở mức thấp, khả năng lấy nét nhanh và chính xác, ảnh có chi tiết hiển thị tốt ở điều kiện thiếu sáng và trong nhà, màu sắc tươi sáng và sinh động. Tuy vậy, ảnh chụp từ máy vẫn có một số nhược điểm nhất định, như hiệu ứng bokeh đôi khi biến mất kể cả khi được bật, cân bằng trắng nhiều lúc gặp vấn đề khi chụp ở điều kiện thiếu sáng.

Nhưng ở khả năng quay video, camera Note8 chỉ đạt được số điểm 84, thấp hơn 89 của iPhone 8 Plus. Khả năng ổn định hình ảnh, cân bằng trắng và màu sắc, lấy nét ở chế độ tự động nhanh và ổn định, độ nhiễu hình ảnh trên video thấp là ưu điểm của camera máy. Tuy nhiên, việc không tự động theo dõi chủ thể lấy nét ở chế độ mặc định, video vẫn bị rung khi quay bằng tay là những vấn đề cần khắc phục.

Điểm số mà Dxomark dành cho Galaxy Note8 (ảnh trên) và iPhone 8 Plus (ảnh dưới).

Trước đó, iPhone 8 Plus được Dxomark đánh giá cao ở khả năng chụp ảnh HDR, chụp bokeh và nhận dạng khuôn mặt nhanh cũng như quay video có độ ổn định cao, màu sắc đẹp và theo dõi chủ thể tốt cả trong ánh sánh mạnh.

Theo TechCrunch, chiến thắng của Note8 cho thấy thiết bị này ngày càng hoàn thiện, nhất là khi đây là lần đầu Samsung đưa camera kép lên smartphone của mình. Tuy vậy, phablet này sẽ sớm đối mặt với một số đối thủ đáng gờm khác, như Google Pixel 2 hay iPhone X.

Bảo Lâm