Galaxy Note8 thắng iPhone 8 trong thử nghiệm thả rơi

Ngày mai (29/9), Galaxy Note8 sẽ chính thức có mặt ở thị trường Việt Nam. Nhưng 3 ngày trước, một cửa hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) đã thông báo tới những khách mới đặt mua Note8 là giữa tháng 10 mới được nhận máy. Một cửa hàng khác ở phố Huế (Hà Nội) cũng xác nhận, tùy vào thời điểm đặt mua máy sớm hay muộn mà người dùng nhận máy nhanh hay chậm. Những người mới mua, tới tận 8/10 mới có máy.

Lượng đặt hàng Galaxy Note8 tăng mạnh sát ngày mở bán.

Nhiều cửa hàng và hệ thống siêu thị điện thoại cho biết, họ đang lo Galaxy Note8 năm nay sẽ “cháy hàng”, không có đủ để giao cho khách đặt mua trước. Thậm chí, càng sát ngày mở bán, khách đặt mua lại càng tăng. Theo hệ thống CellphoneS, số lượng Galaxy Note8 đặt mua trước của họ đã vượt quá dự tính 60%, vì thế, giờ người đặt và mua mới cũng chưa có thời điểm giao máy cụ thể.

Trong khi đó, Thế Giới Di Động cho hay họ đang phải hãm lại đơn đặt hàng Galaxy Note8 vì lo ngại cầu vượt cung quá nhiều. Tính đến 27/9, hệ thống này đã có khoảng 6.300 đơn đặt hàng, dù chưa bằng bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus đầu năm nhưng đã tăng hơn 30% so với Galaxy Note 7 năm ngoái. Còn nếu tính theo tỷ lệ người dùng đã đặt cọc tiền, Galaxy Note8 là smartphone có lượng đặt tiền cao kỷ lục, đạt tới hơn 85%, tương đương với khoảng 5.400 máy.

Lượng đặt hàng tại hệ thống FPT Shop cũng gần 6.400 sản phẩm và đơn vị này cho biết phải tung ra chương trình đặt hàng thứ hai, rồi thứ ba vì chương trình đầu tiên nhanh chóng hoàn thành đủ số lượng. Đây là điều rất hiếm gặp đối với các smartphone cao cấp ở thị trường Việt Nam thời gian gần đây.

Có nhiều lý do khiến cho Galaxy Note8 trở thành “ngôi sao” trên thị trường smartphone hiện giờ. Bản thân sản phẩm này đã hấp dẫn người dùng nhờ các công nghệ, tính năng mới nhưng vẫn được Samsung và các nhà bán lẻ mạnh tay đầu tư kích cầu. Với mức niêm yết 22,5 triệu đồng, Galaxy Note8 là smartphone đắt nhất của Samsung nhưng cũng là điện thoại được ưu đãi nhiều nhất, ông Nguyễn Lạc Huy, trưởng phòng truyền thông một hệ thống bán lẻ nhận xét.

Ngoài những quà tặng của hãng như ốp lưng, sạc không dây hay gói bảo hiểm, ưu đãi, các cửa hàng còn chạy đua về số lượng quà mà họ tự tặng thêm nhằm lôi kéo khách hàng từ loa di động, pin dự phòng cho tới nhiều món phụ kiện khác. Giá trị của những quà tặng kèm theo với Galaxy Note 8 có thể lên tới 4 đến 5 triệu đồng.

Trương Tuấn (TP HCM), một tín đồ của dòng máy Galaxy Note, cho rằng màn khởi động thành công của Galaxy Note8 năm nay còn nhờ “thiên thời, địa lợi”. Phân khúc smartphone cao cấp ở Việt Nam không còn nhiều tên tuổi lớn theo đuổi, mà chỉ là cuộc đua song mã riêng của Samsung và Apple. Tuy nhiên, iPhone 7 và 7 Plus đã cũ để so sánh với Galaxy Note8 còn bộ đôi iPhone 8 vừa ra mắt, nhưng thời điểm bán chính thức ở Việt Nam vẫn còn lâu nữa. Vì thế, Galaxy Note8 đương nhiên là smartphone nổi bật nhất hiện giờ.

Galaxy Note 8 là smartphone cao cấp gây chú ý nhất trên kệ hàng chính hãng hiện giờ.

Tuy nhiên, Galaxy Note8 ở thị trường xách tay lại không chung cảnh với hàng chính hãng. Sau khi xuất hiện hồi giữa tháng 9 với giá khá cao 21 đến 22 triệu đồng, sản phẩm này liên tục hạ giá. Tại một cửa hàng ở quận Thủ Đức (TP HCM), máy xách tay từ thị trường Hàn Quốc đang được bán ra với giá dưới 17 triệu đồng, thấp hơn niêm yết chính hãng tới 5,5 triệu đồng.

Đại diện cửa hàng cho biết việc giảm giá là do nguồn hàng từ thị trường nước ngoài có mức giá tốt chứ không phải do việc hàng chính hàng sắp mở bán và có nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, theo một người chơi công nghệ, việc giảm giá còn do Galaxy Note8 năm nay có nhiều khác biệt giữa hàng chính hãng và xách tay. Đối với phiên bản phân phối ở Việt Nam, ngoài việc có nhiều phụ kiện tặng theo còn là phiên bản hỗ trợ 2 sim, hỗ trợ ứng dụng Galaxy Gift và tính năng Samsung Pay. Trong khi đó, bản xách tay giá rẻ hơn chủ yếu là phiên bản một sim và không sử dụng được một số tính năng, ứng dụng độc quyền của Samsung. Lợi thế của hàng xách tay là việc thêm tuỳ chọn sử dụng chip Snapdragon 835, bộ nhớ cao hơn và có cả màu tím khói và xanh, trong khi hàng chính hãng chỉ có màu đen và vàng.

Tuấn Anh