Galaxy Note8 thắng iPhone 8 trong thử nghiệm thả rơi / Ảnh thực tế Galaxy Note 8 với camera kép

Nhu cầu ghi hình bằng video ngày càng được coi trọng khiến cho tính ổn định khi quay video từ lâu đã trở thành điểm nổi bật để so sánh của các smartphone hàng đầu. Phonearena mới đây đã thực hiện so sánh khả năng chống rung khi quay video ở chất lượng 4K 30 fps trên hai chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay là Galaxy Note8 và iPhone 8 Plus.

Galaxy Note8 chống rung khi quay video tốt hơn iPhone 8 Plus

Kết quả ghi hình cho thấy chất lượng video ghi lại bằng Note8 có độ ổn định tốt hơn, không bị rung lắc mạnh khi cả chủ thể và người quay di chuyển. Đặc biệt, trong điều kiện zoom vào vật thể, smartphone của Samsung thể hiện khả năng ổn định tốt hơn nhiều so với sản phẩm của Apple.

Nguyên nhân một phần nằm ở cấu hình thiết bị. Cả hai điện thoại đều có hệ thống camera kép ở mặt sau với một ống kính góc rộng (chính) và một ống kính tele (phụ), cho phép zoom quang 2x. Tuy nhiên, trong khi cả hai máy ảnh góc rộng đều có tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) thì ống kính tele thứ cấp chỉ có OIS trên Note8.

Dưới đây là thông số kỹ thuật của camera trên hai thiết bị:

Thông số máy ảnh Apple iPhone

8 Plus Samsung Galaxy

Note 8 Camera sau 1 (góc rộng) 12 megapixel 12 megapixel Khẩu độ f/1.8 f/1.7 Khoảng cách lấy nét 28 mm 26 mm Ổn định hình ảnh quang học (OIS) Có Có Camera sau 2 (tele) 12 megapixel 12 megapixel Khẩu độ f/2.8 f/2.4 Khoảng cách lấy nét 56 mm 52 mm Ổn định hình ảnh quang học (OIS) Không Có

Mai Anh