Theo The Verge, dự đoán mới đầy táo bạo đến từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo được đưa ra hôm 8/3 mới đây. Theo đó, Samsung dường như sẽ bỏ tính năng cảm biến vân tay dưới màn hình trong phiên bản Galaxy Note9 vì những khó khăn về kỹ thuật trong việc áp dụng công nghệ mới.

Các thách thức mà hãng sản xuất smartphone Hàn Quốc đang phải đối mặt bao gồm vấn đề với các lớp bảo vệ màn hình và những tình huống khác có thể ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ thành công của cảm biến quét vân tay. Samsung đã thử nghiệm các giải pháp về siêu âm và quang học, nhưng kết quả không đạt được các tiêu chuẩn đề ra của công ty.

Tuy nhiên, nhà phân tích này chỉ dùng từ "có khả năng" để miêu tả quyết định của Samsung nên dường như vẫn có một chút cơ hội nào đó cho nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc. Nếu không thực hiện được, đây có thể sẽ bị xem là một "điều xấu hổ" bởi Vivo đã có thể đưa tính năng này lên chiếc smartphone X20 Plus UD của mình.

Mặc dù X20 Plus UD đang sử dụng cảm biến quét vân tay Clear ID của Synaptics, nó vẫn có thể hoạt động bên dưới màn hình OLED. Sản phẩm này đã gây ấn tượng với rất nhiều người tiêu dùng và các nhà phê bình, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất lợi. Một trong số đó là việc chúng hoạt động chậm hơn so với cảm biến vân tay truyền thống. Ngoài ra nó cũng không hoạt động nếu màn hình của điện thoại được bao phủ bởi một màn bảo vệ dày.

Theo Kuo, ông vẫn lạc quan về việc cảm biến vân tay dưới màn hình sẽ được áp dụng rộng rãi hơn bởi nó sẽ là một tính năng không thể thiếu đối với các điện thoại thông minh toàn màn hình.

Nhà phân tích này cũng không nhìn nhận tính năng nhận dạng khuôn mặt là một lựa chọn an toàn hơn so với cảm biến quét vân tay. Ông tin rằng cảm biến vân tay so với nhận diện khuôn mặt thì có độ tin cậy và an toàn cao hơn. Trên thực tế, dù Apple tin rằng công nghệ Face ID trên iPhone X an toàn hơn và chính xác hơn các công nghệ bảo mật khác, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng nó cũng có thể bị lừa hoặc nhầm lẫn bởi nhiều phương pháp đơn giản.

Trong khi đó, theo Phone Arena, một nguồn tin từ Trung Quốc mới đây đã khẳng định Nokia 9, smartphone Android cao cấp của Nokia sẽ xuất hiện với cảm biến vân tay chìm dưới màn hình. Dù trước đó hình ảnh rò rỉ của sản phẩm đều cho thấy cảm biến vân tay nằm ở lưng.

