Bản vẽ camera kép được cho là của Note 8.

Theo Phonearena, Samsung gần như chắc chắn sẽ trang bị hệ thống camera kép cho Galaxy Note 8. Điểm đáng chú ý là cơ chế hoạt động của hai camera này sẽ tương tự như trên iPhone 7 Plus thay vì góc rộng như LG G6 hay tạo ảnh 3D như smartphone của HTC.

Ngoài một camera có thông số giống với Galaxy S8 hiện tại, camera thứ hai của Galaxy Note 8 sẽ đóng vai trò như một ống tele. Tiêu cự của ống kính thứ 2 tương đương với mức zoom quang 3x so với ống kính thứ nhất. Con số này cao hơn so với mức 2x trên iPhone 7 Plus.

Tiêu cự ống kính lớn là lợi thế không hề nhỏ trong chụp hình chân dung. Góc chụp hẹp giúp hiệu ứng xóa mờ phông nền thật hơn, giống các máy ảnh chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, tiêu cự lớn cũng giúp bức ảnh tập trung nhiều hơn vào chủ thể, tránh gây mất tập trung bởi các cảnh vật xuất hiện nhiều phía sau.

iPhone 7 Plus được đánh giá khá cao ở chế độ chụp chân dung nhưng chất lượng chụp trong điều kiện thiếu sáng vẫn khá tệ. Nhiều chuyên gia kỳ vọng Samsung sẽ làm tốt điều này khi mang camera kép lên Note 8. Hãng di động Hàn Quốc vốn làm điều khá tốt trên Galaxy S6, S7 và mới nhất là S8 so với các đối thủ của Apple.

Ảnh dựng theo các tin đồn về Note 8.

Note 8 tiếp tục sở hữu màn hình vô cực (bên phải).

Samsung vô tình để lộ Note 8 trong quảng cáo một dòng chip xử lý mới.

Tuấn Hưng