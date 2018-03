Thông số kỹ thuật của Galaxy Note 8 mạnh hơn rất nhiều so với iPhone 7 Plus.

Trong màn so sánh, cả hai smartphone đều phải chạy lần lượt 17 phần mềm giống nhau. Hầu hết là phần mềm phổ biến như camera, đồng hồ, bản đồ Google Maps hay mạng xã hội Instagram, Yelp cũng như một số trò chơi quen thuộc... Model nào cho thời gian hoàn thành nhanh hơn là chiến thắng và thể hiện có tốc độ xử lý, khả năng đa nhiệm khi sử dụng thực tế tốt hơn.

iPhone 7 Plus vẫn nhanh hơn Galaxy Note 8

Dù thắng trong phần so sánh tốc độ sử dụng phía trên, iPhone 7 Plus vẫn cho thấy hạn chế về cấu hình và hiệu năng xử lý khi so với Galaxy Note 8 mới ra.

Trong đánh giá về hiệu năng tổng thể Antutu Benchmark, model của Samsung bỏ xa sản phẩm của Apple. Còn ở phần đánh giá riêng về vi xử lý từ công cụ GeekBench, Galaxy Note 8 cũng cho thấy chip hoạt động đa nhân tốt hơn iPhone 7 Plus. Model của Apple chỉ cho kết quả hơn khi sử dụng đơn nhân.