FPT Shop tặng gói bảo hành đặc biệt cho máy Xiaomi chính hãng

FPT Shop sẽ phát hành mẫu tem nhận diện sản phẩm Xiaomi chính hãng được bán ra bởi công ty như Redmi 5 Plus, Redmi Note 5… và nâng cấp gói bảo hành hiện có nhằm mang đến chế độ hậu mãi tốt nhất cho các tín đồ Xiaomi (Mi Fan) tại Việt Nam.

Một số model Xiaomi sẽ được dán tem nhận diện hàng chính hãng ngay từ tháng 5 này. FPT Shop sử dụng tem chuyên dụng không thể bóc tách để tái sử dụng, được làm bằng chất liệu Hologram, in 2D laser màu trắng bạc kèm theo nhựa để niêm phong. Vì vậy, người mua sản phẩm có dán tem này hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc sản phẩm và chế độ bảo hành đặc biệt dành riêng cho khách hàng của FPT Shop.

Gói bảo hành đặc biệt dành cho điện thoại Xiaomi chính hãng trị giá đến 10% sản phẩm. FPT Shop tăng thêm 15 ngày đổi trả sản phẩm và 3 tháng bảo hành so với chế độ bảo hành tiêu chuẩn trước đây, nâng tổng thời gian lên 15 tháng bảo hành và 45 ngày đổi trả, việc này giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm hơn. Đây là cam kết về chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi mà FPT Shop dành cho khách hàng chọn mua smartphone Xiaomi chính hãng. Để biết thông tin chi tiết về tình trạng bảo hành sản phẩm của mình, bạn có thể truy cập tại đây.

Một số lưu ý dành cho người dùng là chế độ đổi trả và bảo hành được áp dụng từ lúc người dùng cuối kích hoạt sản phẩm. Các lỗi được hưởng chính sách bảo hành là những lỗi phần cứng phát sinh từ nhà sản xuất được áp dụng chính sách này, không bao gồm vấn đề về phần mềm và các lỗi do khách hàng gây ra (CID). FPT Shop sẽ cung cấp cấp hóa đơn hợp lệ để khách hàng nhận được ưu đãi đổi máy trong 45 ngày.

Tem nhận diện với thông tin “15 tháng bảo hành, 45 ngày đổi trả” được dán trên hộp Xiaomi Redmi 5 Plus chính hãng tại FPT Shop.

Sự trở lại của Xiaomi Redmi 5 Plus

Được bán độc quyền tại FPT Shop từ ngày 6/3, Xiaomi Redmi 5 Plus đã chứng minh sức hút bằng việc "cháy hàng" 20.000 máy chỉ sau chưa đầy 1 tháng “lên kệ”. Xiaomi Redmi 5 Plus gây ấn tượng mạnh bởi cấu hình mạnh, thiết kế đẹp cùng mức giá "mềm", chỉ 3.999.000 đồng. Từ tháng 5 này, Redmi 5 Plus sẽ lại lên kệ FPT Shop với số lượng giới hạn gồm 3 màu: Blue Coral, Black và Gold. Đặc biệt, đây cũng chính là những sản phẩm Xiaomi đầu tiên áp dụng chính sách “bảo hành 15 tháng, đổi trả 45 ngày” riêng có tại FPT Shop. Bên cạnh đó, bạn còn được trả góp 0% lãi suất Redmi 5 Plus với khoản trả trước chỉ 400.000 đồng. Để chọn mua sản phẩm, bạn có thể đến trực tiếp FPT Shop gần nhất hoặc mua online ngay tại đây.

Từ tháng 5 này, một số smartphone Xiaomi chính hãng, bao gồm Xiaomi Redmi 5 Plus sẽ được hưởng gói bảo hành đặc biệt với 15 tháng bảo hành và 45 ngày đổi trả.

