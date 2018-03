Máy in đa năng CX3900. Ảnh: Epson.

Theo Naoyuki Saeki, Chủ tịch Epson Thái Lan, giá thành bản in tại Việt Nam còn quá cao, vượt xa năng lực tài chính của người có thu nhập bình dân và chưa đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng phân khúc. V ì vậy, hãng nãy đã cụ thể hóa những yêu cầu của người tiêu dùng về chi phí, tốc độ và chất lượng bản in vào trong các máy in giá rẻ này.

2 loại máy in gia đình Epson Stylus C58 và CX2800 "All in One" được trang bị hệ thống mực in màu Inkdividual 4 hộp riêng biệt, giúp tiết kiệm chi phí bằng việc thay thế từng hộp mực riêng đã hết chứ không phải toàn bộ hộp mực. Công nghệ VSDT và hệ thống đầu in Micro Piezo tự động điều chỉnh kích cỡ hạt mực và dung lượng mực. Riêng dòng máy CX2800 đa năng Epson có thể thực hiện các thao tác copy và quét tức thời mà không phải lựa chọn bảng lệnh in con phức tạp.

Còn 4 dòng máy in dùng cho văn phòng, gồm 2 máy in đơn chức năng Epson Stylus C79 / Plus C87 và 2 máy in đa năng Epson Stylus CX3900 / CX5900 đều sử dụng loại mực in DuraBrite Ultra có khả năng chống nước, vết bẩn giúp bản in không bị mất màu và những tác động từ các chất lỏng, đảm bảo độ bền của ảnh lên đến 120 năm Tốc độ in lên đến 22-27 trang/phút khi in đen trắng và 12-27 trang/phút khi in màu. Đặc biệt, dòng EPSON Stylus CX5900 chỉ mất 28 giây cho bản in khổ 4x6 inch có độ phân giải 5760 dpi.

Sản phẩm có giá bán như sau: Epson Stylus C58 (59 USD), C79 (79 USD), C87 (109 USD), CX2800 (99 USD), CX3900 (117 USD) và CX5900 (165 USD).

Tấn Anh