Đầu năm 2018, khi trào lưu tặng quà công nghệ phổ biến, các phụ kiện tai nghe, loa bluetooth, pin dự phòng... chiếm ưu thế bởi mức giá hợp lý, đa dạng kiểu dáng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Nhiều năm về trước, sạc dự phòng phổ biến với hình thức bằng nhựa, kích thước to. Hiện nay, các sản phẩm ngày càng thu nhỏ về kích thước, đa dạng màu sắc, hoàn thiện bằng các chất liệu cao cấp như nhôm nguyên khối.

PowerGo Việt Nam, một trong những công ty Việt Nam non trẻ trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện công nghệ, đã quyết định đầu tư, tung ra thị trường sản phẩm mới lạ: đế sạc kiêm pin dự phòng EGo - Electricity on the Go.

Ngoại hình tối giản

EGo có kiểu dáng tối giản, hiện đại, phù hợp đặt tại nhiều không gian như trên bàn làm việc, trên xe ô-tô, trong phòng ngủ...

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm thuận lợi cho việc di chuyển, bỏ trong ba-lô, túi xách. Người dùng thoải mái mang sản phẩm từ nhà đến văn phòng và ngược lại.

Mức độ hoàn thiện cao

Thân vỏ của EGo làm từ hợp kim nhôm nguyên khối A6, gia công theo công nghệ CNC tạo vẻ sang trọng và cứng cáp cho sản phẩm. PowerGo cũng áp dụng công nghệ xử lý bề mặt anodized nhằm hạn chế trầy xước. Các chi tiết như bề mặt nhám, đường uốn cạnh, đèn báo lượng pin được hoàn thiện kỹ lưỡng, trau chuốt.

EGo gồm 6 màu sắc bắt mắt, hiện đại.

Định hướng trở thành món quà tặng công nghệ chất lượng cao, sản phẩm có sáu phiên bản màu: đỏ, vàng hồng, vàng đồng, xám bạc, đen, xanh. Mỗi tông màu đều phù hợp với nhu cầu, sở thích của nhiều đối tượng.

Sạc nhiều thiết bị cùng lúc

Để sử dụng chức năng đế sạc, người dùng chỉ cần đặt EGo lên mặt phẳng bất kỳ, gạt nắp để lộ đầu tiếp xúc và cắm trực tiếp điện thoại mà không cần phải gần nguồn điện hay dây cắm.

Sản phẩm hỗ trợ ba chuẩn thông dụng nhất hiện nay: Lightning cho các iPhone, Micro-USB và Micro-USB Type C cho các thiết bị Android.

Ngoài tiếp điện qua đế, EGo còn tích hợp chức năng sạc tiện lợi qua cổng USB. Người dùng hoàn toàn có thể vừa nạp pin cho điện thoại qua đế, vừa cắm thêm thiết bị khác như điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh hoặc máy chơi game.

Vừa sạc vừa sử dụng

Phần nắp đế cũng đồng thời đỡ lưng điện thoại trong thế đứng. Với thiết kế có thể cân chỉnh, EGo cho phép người dùng đặt thiết bị di động ở độ nghiêng hợp lý, tạo góc nhìn thuận lợi cho các thao tác nhắn tin, xem thông báo, nhận cuộc gọi mà không cần phải nhấc điện thoại.

Chiếc đế còn ứng dụng cho các nhu cầu xem phim, theo dõi màn hình trong thời gian dài mà không tạo cảm giác khó chịu, hay đòi hỏi người dùng phải cầm máy liên tục.

Sản phẩm có thể sạc cùng lúc nhiều thiết bị.

Lõi pin chất lượng

Đế sạc hoặc pin dự phòng kết nối trực tiếp với nguồn điện của các thiết bị smartphone. Những lõi nguồn kém chất lượng, sau một thời gian sử dụng, sẽ hao hụt dung lượng đáng kể. Thậm chí, khả năng dẫn điện kém ổn định còn có thể dẫn đến tình trạng chập pin, gây nổ nguy hiểm.

Theo đại diện từ PowerGo, sản sử dụng lõi pin nguồn của Panasonic, LG với dung lượng 6.800mAh. Nguồn điện output đạt 2A giúp rút ngắn thời gian sạc 30-40% so với các nguồn dự phòng đầu ra 1A.

Bạn có thể sạc cho EGo như các pin dự phòng thông thường, sử dụng nguồn điện từ củ sạc hoặc nguồn điện từ máy tính thông qua kết nối MicroUSB. Sản phẩm được cấp chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu CE và chứng nhận ROHS đảm bảo an toàn khi sử dụng cho người dùng.

Quà tặng đẳng cấp

Hiện đại, đa dụng, sành điệu, nhiều nhãn hàng chọn EGo làm quà tặng cho đối tác, khác hàng. Đơn cử như sự kiện tri ân vào tháng 12/2017 của Canon, món quà tặng nhân sự cao cấp năm 10/2017 của Nestle, quà tặng khách hàng 06/2017 của Fuji Việt Nam.

Một số đơn vị tin dùng EGo cho mục đích trao quà còn có Vietnam Airlines, Pocket Việt Nam... Sản phẩm còn xuất hiện trong Hội nghị quốc tế lần thứ 21 về Cơ Điện tử vào 10/2017 tại Đại học Bách Khoa.

Bên cạnh đó, dòng đế sạc của PowerGo Việt Nam còn đi kèm dịch vụ khắc tên miễn phí cho người dùng. Đại diện nhãn hàng cho biết, khách hàng có thể yêu cầu ghi dấu ấn hay gửi một thông điệp nho nhỏ lên sản phẩm, gửi lời cảm ơn đối với sếp, đồng nghiệp, người thân, hoặc thậm chí là lời tỏ tình dễ thương.

Tuấn Nhu