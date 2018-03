HP LaserJet Pro M200 bao gồm hai phiên bản HP LaserJet Pro M203 và MFP M227. Các mẫu máy này sử dụng công nghệ JetIntelligence, trang bị mực in HP chính hãng phù hợp với mọi loại giấy, cho kết quả bản in và hình ảnh đồ họa sắc sảo, đậm nét.

Khả năng in ấn nhanh gọn của M200 nằm ở tốc độ trang in đầu tiên chỉ trong vòng bảy giây, tốc độ in trung bình 28 trang một phút. Nhờ vậy dòng máy in này giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của văn phòng.

Bên canh đó, dòng máy in đa chức năng MFP M227 còn có các khả năng scan đến email, USB, thư mục mạng hay in hai mặt tiện lợi cho văn phòng. Tốc độ in cao, nhưng máy không gây kẹt giấy hay phát ra tiếng ồn.

LaserJet Pro M200 đạt tốc độ in nhanh, chất lượng bản in ấn tượng.

Các máy in HP LaserJet Pro M200 có thiết kế nhỏ gọn, cho phép người dùng in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính xách tay ngay cả khi đang di chuyển nhờ công nghệ HP ePrint. Nhờ đó người dùng có thể in trực tiếp từ thiết bị di động đến máy in có chức năng Wi-Fi Direct mà không cần truy cập vào mạng công ty.

Dòng máy in này của HP cho phép in một cách dễ dàng từ các thiết bị di động nhờ các ứng dụng trên nền tảng Mopria, Apple Airprint hoặc Google Cloud Print.

HP LaserJet Pro M200 đáp ứng môi trường làm việc tốc độ cao, có thiết kế đẹp mắt, màu trắng tinh tế dễ kết hợp với nhiều không gian khác nhau. Cấu tạo nhỏ gọn hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm, M200 đã giải quyết được nỗi lo về diện tích của những văn phòng có không gian chật hẹp. Dòng HP LaserJet Pro MFP M227fdw còn được trang bị màn hình màu cảm ứng giúp dễ dàng điều khiển các tác vụ ngay tại máy in.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7 miễn phí của HP: 1800588868. Thông tin chi tiết sản phẩm tham khảo tại đây.

HP LaserJet Pro M200 phù hợp với tiêu chí của những doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhu cầu in ấn từ 250 đến 2.500 trang mỗi tháng. Phiên bản HP LaserJet Pro M203 có mức giá khuyến nghị từ 5,9-6,4 triệu đồng. Còn máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227 có mức giá khuyến nghị từ 7,9-9,5 triệu đồng.

Minh Trí