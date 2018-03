Công nghệ JetIntelligence tăng số lượng bản in trên mỗi hộp mực, tiết kiệm điện năng và thời gian nhờ thành phần hạt mực in đen chính xác (precision black toner) cho phép in nhanh và sử dụng ít năng lượng hơn. Đây là công nghệ giúp cho ra bản in, hình ảnh đồ họa rõ ràng, đậm và sắc nét. Hộp mực HP dễ thay thế với tính năng gỡ seal tự động, đóng gói gọn nhẹ, giúp người dùng có thể tự mình thay mực hay lắp đặt máy.