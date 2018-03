18 giờ tối 21/5 (tương đương 0 giờ sáng nay ở Việt Nam), Microsoft đã chính thức trình làng mẫu máy chơi game mới nhất của mình tại trụ sở ở Redmond, Washington (Mỹ). Thay vì gọi model mới nhất của mình là Infinity như nhiều tin đồn trước đây, "gã khổng lồ phần mềm" đặt tên cho sản phẩm mới là Xbox One.

Hệ thống Xbox mới gồm thân máy, tay cầm và hệ thống Kinect.

Về thiết kế, toàn bộ hệ thống máy chơi game thế hệ mới của Microsoft có màu đen thay vì trắng như các phiên bản Xbox 360 được tung ra trong suốt 8 năm qua. Tay cầm chơi game của máy cũng được thay đổi về thiết kế, ví dụ các phím điều hướng nổi rõ hơn hay loạt phím phụ được tích hợp thêm motor rung.

Trong khi đó, cấu hình của Xbox One lại giống hệt so với các dự đoán trước đây. Máy được trang bị bộ xử lý 8 lõi, RAM 8 GB và ổ cứng dung lượng 500 GB. Sản phẩm được tích hợp ổ Blu-ray, HDMI và USB 3.0. Đối với hệ thống Kinect, phụ kiện này sở hữu camera 1080p và có thể chụp hình với tốc độ lên tới 60 khung hình/giây. Phạm vi quan sát của Kinect cũng đã được mở rộng lên tới 60%, cho phép thiết bị theo dõi được rộng hơn.

Tay cầm chơi game của Xbox One có phần thay đổi so với thế hệ trước.

Đặc biệt, Xbox One sở hữu tính năng Xbox On, cho phép hệ thống Kinect nhận diện giọng nói và cử chỉ từ người dùng để điều khiển hệ thống máy chơi game. Chủ nhân còn có thể ra lệnh cho One tự động bật nguồn, chuyển ứng dụng hoặc truy cập vào bất cứ game nào tuỳ ý. Các cử động tay giúp người sử dụng có thể điều hướng dễ dàng trên giao diện người dùng của máy. Ngoài ra, Xbox One cũng có tính năng chia đôi màn hình để chạy hai ứng dụng cùng lúc giống Windows 8.

Hệ thống Kinect của One có tầm nhìn rộng hơn tới 60%.

Theo Slashgear, hệ điều hành chạy trên Xbox One là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, gồm Xbox OS gốc, Windows kernel và một phần mềm có tác dụng tạo cầu nối giữa hai phần còn lại. Trong đó, Xbox OS gốc được sử dụng để xử lý game còn Windows kernel là dành cho ứng dụng.

Giao diện sử dụng chính của One thay đổi không quá nhiều so với các máy Xbox 360 ra trước đây. Microsoft trình bày các nội dung theo dạng lát gạch với màn hình chính hiển thị các game, phim, ứng dụng và show truyền hình xem gần nhất hoặc hay được truy cập.

Xbox mới được tích hợp thêm các tính năng liên quan đến công nghệ điện toán đám mây.

Bên cạnh đó, Xbox mới có khả năng lưu trữ các nội dung như nhạc, phim, game và các màn chơi lên server của Microsoft. Công nghệ điện toán dùng trên One cũng cho phép người dùng quay lại các màn chơi của mình, thậm chí chỉnh sửa chúng ngay trên các "đám mây".

Microsoft cho biết Xbox One sẽ được bán vào cuối năm nay nhưng không nói rõ thời điểm. Hiện tại, giá bán của máy cũng chưa được công bố.

Video quảng cáo máy chơi game Xbox One mới:

Đức Trí

Video, ảnh: Slashgear