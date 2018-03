Bộ sản phẩm game Wii đặc biệt của Nintendo.

Trang Engadget cho biết, bộ sản phẩm đặc biệt dành cho Nintendo Wii trên sẽ được phát hành cùng với thời điểm ra mắt bản game mới, The Legend of Zelda: Skyward Sword. Người mua có thể mua riêng đĩa game với giá 49,99 USD.

Tuy nhiên, nếu bỏ ra 69,99 USD, ngoài đĩa game người dùng sẽ được sở hữu thêm một đĩa CD nhạc The Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony Concert và điều khiển Wii Remote Plus. Chiếc điều khiển này có tính năng và kiểu dáng tương tự như Wii Remote thông thường của máy Wii. Nhưng thay vì màu trắng hoặc đen, Wii Remote Plus bản đặc biệt sẽ có vỏ màu vàng kim loại và đi kèm với một số họa tiết trang trí.

Đĩa game và bộ sản phẩm đặc biệt của Nintendo sẽ chính thức được tung ra thị trường vào ngày 20/9 tới.

Ngân Lê