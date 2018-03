Nintendo Wii cán mốc 30 triệu máy tại Mỹ / PlayStation Move ra mắt tại Singapore

Nintendo Wii Remote Plus mới với 5 màu sắc khác nhau. Ảnh: Nintendo.

Nintendo đã chính thức xác nhận, Wii Remote Plus sẽ là mẫu phụ kiện mới, sắp được hãng phát hành dành cho người sử dụng máy chơi game Nintendo Wii. Theo thông báo từ Nintendo tại Nhật, sản phẩm sẽ chính thức được phát hành tại thị trường này vào ngày 11/11 tới đây với mức giá dự kiến là 3.800 Yên (tương đương khoảng 46 USD). Còn thời gian phát hành rộng rãi ra các thị trường khác sẽ được hãng xem xét.

Các mẫu điều khiển Wii Remote Plus mới sẽ có 5 màu sắc khác nhau, đỏ, xanh nước biển, hồng, đen và trắng. Về kiểu dáng, Wii Remote Plus sẽ có kiểu dáng giống với các mẫu điều khiển Wii Remote trước kia của Nintendo. Tuy nhiên, công nghệ cảm biến điều khiển Motion Plus mới sẽ được tích hợp luôn vào điều khiển Wii Remote Plus chứ không còn bắt người dùng phải kết nối với một thiết bị bổ sung.

Điểu khiển Wii Remote cũ phải gắn với bộ điểu khiển Motion Plus rời, trong khi điều khiển mới được tích hợp luôn vào bên trong. Ảnh: Nintendo.

Ngoài ra, Nintendo cũng cho biêt, mẫu tay cầm Nunchuk loại mới, tích hợp công nghệ Motion Plus sẽ được hãng phát hành sau Wii Remote Plus.

Như vậy, sau khi đối thủ Sony vừa phát hành phụ kiện chơi game PlayStation Move thế hệ mới dành cho máy console PlayStation 3 và Microsoft cũng chính thức giới thiệu hệ thống Xbox Kinect, Nintendo đã phải có những hành động đáp trả để bảo vệ cho mẫu máy chơi game bán chạy của mình.

Xem video giới thiệu Nintendo Motion Plus.

Ngân Lê

Video: Youtube