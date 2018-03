PSP Go là một trong những sản phẩm không thành công của Sony. Ảnh: Displayblog.

Tin đồn về việc mẫu máy chơi game cầm tay PSP Go của Sony đã bắt đầu ngừng sản xuất và đã không còn hàng để bán ra tại Nhật nữa vừa mới xuất hiện trên mạng. Theo Euro Gamer, đây là thông tin mà trang mạng này có được từ blog của một nhân viên bán hàng của Sony tại Nhật, đã chia sẻ trên mạng Ctec3 vào ngày hôm qua.

Trên trang cá nhân của mình, người nhân viên này của Sony còn cho biết, các cửa hàng trực tuyến của hãng tại Nhật hiện đã dừng việc cho phép đặt hàng mẫu máy game PSP Go. Thông tin duy nhất đăng bên dưới sản phẩm là "hết hàng" và không có thêm bất kỳ thông tin nào về việc hàng sẽ có thêm vào thời gian nào.

Theo thông tin từ blogger này, Sony Nhật đã xác nhận việc họ đã dừng sản xuất mẫu máy game của mình. Thực tế trên trang web Sony Style Japan, người dùng đã không còn có thể tìm được thông tin về PSP Go nữa.

Trên trang mua hàng trực tuyến tại Anh, Sony Store, PSP Go bản màu trắng vẫn cho phép đặt mua và giao hàng sau đó một vài ngày, tuy nhiên phiên bản màu đen thì lại ở trạng thái "chưa có hàng".

Eurogamer cho biết họ đã liên lạc với Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), hãng quản lý máy game của Sony ở thị trường châu Âu. Tuy nhiên SCEE đã từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin về việc PSP Go dừng sản xuất.

Dù mới ra mắt vào tháng 10/2009, nhưng mẫu máy game PSP dáng trượt của Sony lại sớm là một sản phẩm thất bại của Sony, gây thất vọng so với thành công ở các mẫu PSP Fat và PSP Slim trước đó. Vào thời điểm đó hãng bán lẻ trò chơi lớn nhất của Hà Lan, Nedgame, từng từ chối phát hành PSP Go trên hệ thống của mình vì sản phẩm này có giá đắt và thiếu đi ổ đĩa UMD so với đời trước.

Để xóa đi các thất bại của PSP Go, mới đây Sony đã trình làng mẫu PSP thế hệ mới của mình với tên mã NGP, quay về thiết kế truyền thống của PSP và loại bỏ kiểu dáng trượt ở PSP Go. NGP hứa hẹn sẽ được phát hành chính thức vào cuối năm nay.

Tuấn Anh