Sách in giúp đọc giả tập trung hơn.

Khi Amazon ra mắt Kindle lần đầu vào năm 2007, nhiều người cho rằng việc đọc sách sẽ sắp sửa được thay đổi mãi mãi. Sự thực không phải vậy, sách in đang và sẽ vẫn tồn tại dù cho notebook hay máy tính bảng có phổ biến đến thế nào đi nữa.

Tất nhiên, công nghệ phát triển cũng đem lại những lợi ích nhất định. Điển hình là lượng thông tin khổng lồ từ Internet mà sách không thể có được. Tuy vậy, cần phân biệt rõ ràng việc tiếp nhận lượng thông tin này từ các thiết bị công nghệ bằng chỉ một nút bấm với đọc sách. Nhiều nguồn thông tin không nhằm mục đích để được đọc, chúng được tạo ra để tra cứu, kiểm tra, lướt qua. Thực tế, không ai đọc một quyển danh bạ điện thoại cả.

Tuy nhiên, ngay cả khi tuần trước, Amazon công bố đã bán được nhiều sách điện tử hơn sách in, vẫn có rất nhiều độc giả lựa chọn việc đọc sách thông thường. Và họ có lý do chính đáng cho sự lựa chọn này.

Đầu tiên phải kể đến là thú vui đọc sách in đã có chỗ đứng rất vững chãi trong tâm trí các độc giả trung thành. Mùi đặc trưng, cảm giác lật từng tranh sách là những thứ công nghệ không thể đem lại cho người đọc dù có phát triển đến thế nào đi nữa. Các tập tin sách điện tử giống hệt nhau cũng không thể thay thế những bản sách in quý đã có từ hàng thế kỷ trước.

Một lý do khác là khả năng lưu trữ bền lâu của sách in. Dữ liệu được lưu trữ trong máy tính ngoài những hỏng hóc về phần cứng, những sự cố về phần mềm như virus, hay chỉ cần một lần format đã có thể sai thiếu hoặc biến mất hoàn toàn. Còn chưa kể đến "tuổi đời" của sách điện tử còn tùy thuộc vào độ bền của những thiết bị dễ hư hỏng như đĩa mềm, đĩa CD, ổ cứng… Mặt khác, sách in có thể "nằm im" không động đến trên kệ hàng thế kỷ mà vẫn giữ được các thông tin quý giá.

Lý do quan trọng và phổ biến nhất là sự tập trung mà việc đọc sách in đem lại. Một chiếc máy tính bảng như iPad chứa quá nhiều thông tin không cần thiết và tính năng giải trí. Thay vì bắt buộc phải tập trung cho việc đọc, người sử dụng có thể bị "lôi kéo" vào rất nhiều hoạt động không liên quan. Thật khó để tập trung khi tài khoản Facebook vẫn liên tục update thông tin về người thân, bạn bè, và tại sao phải đọc khi bạn có thể chơi game, xem phim, giải câu đố hoặc thậm chí là thanh toán trực tuyến.

Đọc là kỹ năng phát triển song song với việc học tập. Vì vậy, không nên vội vã và không thể qua loa. Nó đòi hỏi một sự chú ý và tập trung cao độ mà việc lướt web không thể có được. Làm một nhà phê bình văn học cũng khó khăn và phức tạp như chính việc làm một nhà văn vậy. Việc đọc sách tốt yêu cầu nhiều hơn việc chỉ tra từ hay tìm hiểu một vấn đề trên Wikipedia. Nó còn cần một sự thông hiểu mối liên kết giữa các thông tin được đưa ra và ý tưởng mà tác giả muốn truyền tải.

Đọc sách in thực sự là một thói quen hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin của con người và vì vậy không thể bị xóa bỏ bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại. Cũng tương tự như TV đã không thể thay thế radio, và radio đã không thể thay thế báo in, notebook hay máy tính bảng không thể thay thế sách in truyền thống.

Nguyên Khánh