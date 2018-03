Tai nghe Sony MDR-1R âm thanh hiện đại trong thiết kế hoài cổ / Tai nghe cao cấp Abyss AB-1266 giá hơn 5.000 USD

Tiếp nối sự thành công của 2 mẫu tai nghe Major (on-ear) và Minor (in-ear) lần đầu tiên được giới thiệu hồi cuối năm 2010, nay Marshall lại tiếp tục mang đến người dùng thêm lựa chọn mới với chất âm đầy hứa hẹn.

Marshall Monitor. Ảnh: Marshallheadphones.

Mẫu tai nghe mới tên gọi Monitor của Marshall có thiết kế dạng arround-ear (2 củ tai kích thước lớn, ôm trọn vành tai người dùng). So với phiên bản tai nghe Major, Marshall Monitor trông mềm mại hơn nhiều do củ tai thiết kế ít góc cạnh hơn. Tuy cũng sở hữu ngoại hình mang những đường nét đơn giản và có phần giống những mẫu thiết kế tai nghe xưa, nhưng Marshall Monitor vẫn rất trẻ trung hiện đại bởi thiết kế 2 củ tai có thể xếp gọn cùng dây cáp tín hiệu có thể tháo rời. Bộ tai nghe chụp tai này cũng rất cứng cáp do sở hữu phần khung xương kim loại chắc chắn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn trông khá sang trọng và lịch lãm nhờ “nội thất” da nhân tạo trên vòm chụp đầu và đệm củ tai.

Hai củ tai có thể xếp lại gọn gàng. Ảnh: Marshallheadphones.

Bên trong mỗi củ tai của Marshall Monitor là driver đường kính 40 mm được thiết kế có độ méo tiếng thấp – nhằm mang đến cho người nghe một chất âm chân thực, độ động cao trong khi vẫn đảm bảo sự cân bằng giữa các tầng âm. Marshall Monitor có trở kháng 40Ohm, độ nhạy 99dB và đáp ứng tốt các dải tần từ 10Hz đến 20.000Hz. Đặc biệt, bộ tai nghe mới này còn được hãng trang bị một hệ thống F.T.F (First To File) có thể tháo rời, nằm ngay phía trước màng loa, nhằm mang lại chất âm ấp áp và tự nhiên nhất.

Marshall Monitor còn hỗ trợ chức năng chia sẻ âm nhạc cho một bộ tai nghe khác nếu người dùng kết nối với ngõ cắm 3,5mm còn trống trên củ tai. Dây cáp tín hiệu đi kèm sản phẩm cũng được tích hợp micro và bộ điều khiển từ xa tương thích tốt với hầu hết các loại smartphone trên thị trường.

Dự kiến sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào đầu tháng 5/2013 với mức giá khoảng 4,2 triệu đồng (200 USD).

Quỳnh Lâm