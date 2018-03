Tin đồn Sony PSP Go dừng sản xuất

Theo trang tin Impress Watch của Nhật, thông tin về việc Sony bắt đầu dừng sản xuất và cung cấp mẫu máy game cầm tay PSP Go đã không còn là tin đồn nữa mà là sự thật được chính hãng điện tử của Nhật xác nhật.

PSP dáng trượt đã không mang lại thành công cho Sony.

Sony PSP Go đã bắt đầu dừng sản xuất và cung cấp tới các đại lý của Nhật , báo hiệu cho một cuộc ngừng bán hoàn toàn trên toàn thế giới thời gian tới. Trong một thông tin được trích dẫn từ thông báo chính thức của Sony đăng trên Impress Watch cho biết, hãng điện tử của Nhật hứa hẹn vẫn sẽ có những hỗ trợ, bản cập nhật phần mềm và dịch vụ sửa chữa cho người dùng PSP Go, tuy nhiên hãng sẽ không cung cấp thêm ra thị trường các mẫu máy PSP Go mới. Trong khi đó dòng máy PSP-3000 (PSP Slim) vẫn sẽ được bán ra như bình thường thời gian tới

Mức giá cao cùng việc không thể tận dụng lại kho game UMD đồ sộ ở các model PSP tiền nhiệm như Fat và Slim đã khiến cho mẫu PSP dáng trượt mất dần sự hấp dẫn đối với khách hàng và trở thành một sản phẩm không thành công của Sony. Dự kiến, cuối năm nay Sony sẽ cho ra mắt mẫu máy PSP NGP thế hệ mới với kiểu dáng thanh, cấu hình mạnh mẽ và một loạt cải tiến lớn so với các người tiền nhiệm.

Bảo Thư