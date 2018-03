Tai nghe Creative dành riêng cho game WoW

Mẫu tai nghe 5.1 của Razer với phong cách thiết kế theo game Star War: The Old Republic.

Ảnh: Techfresh.

Hãng chuyên sản xuất phụ kiện Razer vừa giới thiệu mẫu tai nghe 5.1 mới nhất của mình, được thiết kế theo phong cách của dòng game Star Wars: The Old Repubic. Theo thông báo trên trang chủ của hãng, sản phẩm này sẽ được bán cùng với thời điểm phát hành game chính thức. Mức giá dự kiến cho tai nghe là 129 USD tại thị trường Mỹ và 129 Euro tại thị trường châu Âu.

Ngoài việc được trang bị tính năng trình diễn âm thanh vòm 5.1, tai nghe mới của Razer còn sở hữu hệ thống loa driver 50 mm, microphone có thể xoay và gấp gọn lại. Nút điều khiển âm lượng và điều khiển nhạc được tích hợp sẵn chụp tại.

Các dải đèn LED trang trí trên tai nghe có khả năng thay đổi với 16 triệu kiểu màu sắc khác nhau tùy theo lựa chọn của người dùng. Razer cũng cho phép game thủ của Star Wars: The Old Republic có thể chọn lựa hai biểu tượng khác nhau của hai phe Sith Empire hay Galactic Republic để trang trí cho sản phẩm. Kiểu thiết kế này của Razer tỏ ra khá giống với mẫu tai nghe dành cho game thủ World of War Craft của Creative ra mắt trước đó.

Bảo Thư