Chiếc loa di động hình lập phương của Nakamichi kiểu dáng tí hon nhưng lại có khả năng trình diễn âm thanh tốt.

My Mini Plus là dòng loa di động siêu nhỏ gọn tới từ nhà sản xuất phụ kiện của Nhật, Nakamichi. Kích thước tí hon tương đương với đối thủ X-Mini, nhưng loa của Nakamichi có kiểu dáng lập phương đẹp mắt với kích thước mỗi cạnh chỉ 5 cm. Tuy nhiên, bộ loa được thiết kế chắc chắn với vỏ ngoài làm từ kim loại, nặng và chắc tay khi trọng lượng chỉ nhỉnh hơn iPhone 5 một chút.

Củ và màng loa trên Nakamichi My Plus được thiết kế với mặt lưới hướng lên trên. Bốn mặt xung quanh bằng kim loại, phủ lớp sơn nhũ với nhiều màu sắc khác nhau khá trẻ trung như vàng, cam, xanh, tím, hồng, bên cạnh 2 màu bạc và đen truyền thống. Các phím chơi nhạc và điều chỉnh âm lượng được giấu xuống mặt đáy bên dưới của loa. Trong khi tất cả các cổng kết nối được lui về mặt sau của loa.

Bộ loa di động tí hon của Nakamichi có cổng kết nối chính là miniUSB, kiêm luôn chức năng sạc. Dây cáp mini USB vừa là cáp sạc cũng là cáp âm thanh 3,5 mm của loa. Nakamichi còn tích hợp sẵn đài FM bên trong loa. Ngoài ra, với khe cắm thẻ nhớ microSD có sẵn, My Mini Plus cũng có thể biến thành một chiếc máy chơi nhạc di động với giắc tai nghe 3,5 mm.

Nanakamichi My Mini Plus có tới 8 màu sắc khác nhau.

Kích thước nhỏ gọn, tích hợp nhiều tính năng nhưng khả năng chơi và phát nhạc của Nakamichi My Mini Plus là khá ấn tượng so với ngoại hình. Bộ loa có âm lượng lớn, âm thanh ấm và rõ ràng. Phần treble khá chi tiết và chính xác trong khi tiếng bass đủ mạnh với nhu cầu nghe nhạc bằng loa di động nhỏ. So với những bộ loa di động kích thước lớn hơn như MiniBoombox của Logitech hay Jawbone của Jambox, model tí hon tới từ Nhật có chất âm không hề kém cạnh.

Ở mức âm lượng lớn nhất, bộ loa hình lập phương của Nakamichi phát nhạc rất rộn ràng, đủ cho không gian kín từ 15 đến 20 mét vuông. Thậm chí với một không gian thoáng như ngoài trời, khả năng chơi nhạc và âm thanh mà bộ loa Nakamichi mang lại khá dư dả với người thích nghe nhạc. Pin bên trong loa cho thời gian chơi nhạc từ 4 đến 5 giờ liên tục, nhưng để sạc đầy người dùng cũng mất tới gần 2 giờ.

Tham khảo từ Tech Land (Hà Nội), bộ loa mini My Mini Plus của Nakamichi có giá 1.150.000 đồng ở Việt Nam, với đủ 8 màu sắc chính thức.

Ảnh thực tế bộ loa di động tí hon Nakamichi My Mini Plus

Bài và ảnh: Tuấn Anh