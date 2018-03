Không hiện đại đậm chất công nghệ giống như nhiều máy nghe nhạc hiện có trên thị trường, mẫu máy nghe nhạc tới từ Đức, Colorfly C4, trông đậm chất âm thanh hi-end của dân audiophile. Thiết kế của máy mang đôi chút hơi hướng cổ điển, đơn giản nhưng tinh tế. Máy có bộ vỏ được làm từ gỗ cao cấp, phủ vec-ni bóng với logo được chạm trổ cầu kỳ ở mặt lưng, cho cảm giác cầm nhẹ.

Colorfly C4 với kích thước tương đương với một chiếc iPod Classic nhưng nhẹ hơn, hầm hố và lạ mắt hơn.

Mặt trước làm từ kim loại với lớp sơn màu vàng đồng. Các nút bấm điều khiển nhạc được bố trí khá lạ mặt nhưng kích thước lớn, dễ thao tác đặc biệt là thanh trượt âm lượng nằm ở bên tay phải. Không sở hữu độ phân giải cao, nhiều màu sắc, màn hình của C4 là OLED với độ phân giải 320 x 240 pixel với chức năng hiển thị các thông tin khi chơi nhạc và trông khá đơn điệu vì hỗ trợ ít màu sắc.

Sự chăm chút cũng như độc đáo ở thiết kế của mẫu máy nghe nhạc đắt tiền này nằm ở 2 cổng kết nối tai nghe liền, một giắc 3,5 mm thông thường bên cạnh giắc 6,3 mm mạ vàng, cùng nằm ở cạnh đáy. Sát bên cạnh là hai cổng âm thanh SPDIF In và Out quen thuộc với dân chơi đồ âm thanh, một khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa 32 GB và cổng miniUSB vừa sạc vừa kết nối với máy tính để sao chép nhạc.

Khác với những chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số thông thường với nguồn ra là âm thanh kỹ thuật số, Colorfly C4 có tên gọi chính xác là Digital-to-Analog Player (DAP), máy chơi nhạc tích hợp bộ giải mã cho phép chuyển âm thanh từ kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự, cho chất lượng và độ trung thực về âm thanh cao hơn hẳn. Đây cũng là lý do khiến cho Colorlfy được các tạp chí về âm thanh và đồ hi-fi, hi-end trên thế giới đánh giá rất cao.

Colorfly C4 cũng là máy nghe nhạc đầu tiên trên thế giới có khả năng xử lý định dạng âm thanh lossless lên tới 24 bit/192 kHz. Máy được tích hợp chip xử lý DAC Circus Logic CS4398, thường thấy trên các thiết bị âm thanh hi-fi cao cấp, đi kèm với chip Op-amp ADI AD823. Vì thế, ngay cả với những dòng tai nghe khủng, C4 cũng thể hiện sức mạnh khá lớn, không cần đến các bộ head-amp rời nữa, hỗ trợ những mẫu tai nghe có trở kháng lên tới 300 Ohm.

Bên cạnh đó, với cổng âm thanh analog SPDIF In và Out tích hợp sẵn, Colorfly C4 có thể trở thành nguồn phát nhạc dành cho các hệ thống âm thanh dân dụng hi-fi, thay thế cho đầu đọc CD... Ngoài MP3, máy hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh khác có chất lượng cao hơn như APE, FLAC, WAV, OGG.

Xét tới âm thanh, Colorfly C4 là chiếc máy nghe nhạc thuộc hàng hay và chất lượng tốt nhất hiện nay.

Colorfly C4, phù hợp với nhu cầu thưởng thức âm thanh ở mọi lúc mọi nơi của audiophile.

Kết hợp với tai nghe Full-sized HD598 của Sennheiser và chơi thử ca khúc đầu tiên, Ain't no sunshine của Friends of Carlotta, C4 lập tức gây ấn tượng ở khả năng thể hiện phần vocal rất có hồn, sự tách bạch, chi tiết đến ngỡ ngàng giữa âm thanh của từng nhạc cụ. Còn với When you say nothing at all, giọng ca của nữ nghệ sỹ người Mỹ, Alison Krauss, trở nên ngọt ngào, trong trẻo lạ lùng. Cuối cùng, bộ đôi HD580 và Colorfly C4 cho thấy khả năng kết hợp tuyệt vời, thể hiện không gian sân khấu như thật với một chất bass sâu và ấm đặc biệt khi thể hiện bản hoà tấu Canon in D nguyên thuỷ của Pachelbel.

Colorfly C4 cũng có sẵn những Equalizer phù hợp với từng thể loại nhạc khác nhau, cho phép người dùng có thể nhanh chóng chọn lựa theo ý thích với nút bấm nhanh hình nốt nhạc ở mặt trước.

Gây ấn tượng về chất lượng âm thanh nhưng sản phẩm lại gặp hạn chế khi có tốc độ xử lý không được nhạy nếu so với các dòng máy nghe nhạc thông thường, một phần ở việc chịu sức ép từ các định nhạc có dung lượng và chất lượng quá cao, khiến cho nhiều khi việc điều khiển khá mất thời gian, đặc biệt khi mới khởi động máy lên hay phải truy cập vào phần ấn tượng.

Bên cạnh đó, việc tích hợp DAC, head-amp và cho khả năng xử lý âm thanh xuất ra nhiều cổng khác nhau khiến cho Colorfly C4 có thời gian sử dụng pin chỉ ở mức chấp nhận được. Với một tai nghe Full-Sized, thời gian hoạt động liên tục khoảng từ 7 đến 8 giờ cho mỗi lần sạc đầy. Nhưng nếu là người mê âm thanh và có thú chơi tai nghe, đây là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại về cả chất lượng âm thanh lẫn tính năng.

Giá tham khảo dành cho mẫu máy nghe nhạc cao cấp này ở Việt Nam là 12,5 triệu đồng.

Ảnh mở hộp máy nghe nhạc Colorfly C4 ở Việt Nam

Bài và ảnh: Tuấn Anh