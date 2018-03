Đây không phải là một mẫu máy chơi game hay một sản phẩm do chính Samsung phát triển mà thực tế chỉ là một hình mẫu do nhà thiết kế Dumary Joseph tới từ Yanko Design tạo ra với tên gọi "Consolr HD3 by Samsung".

Consolr HD3 by Samsung là tên gọi của mẫu máy chơi game cầm tay concept của Samsung do Yanko Design thiết kế. Trong thực tế khác với Sony, Samsung chưa từng phát triển một máy chơi game cầm tay nào cho riêng mình. Mẫu máy chơi game do Yanko Design thiết kế có kiểu dáng thanh, khá giống với PSP của Sony và có hai bản màu đen và trắng. Màn hình cảm ứng AMOLED tỷ lệ 16:9 đi kèm với hệ thống nút bấm đa hướng, hai cần gạt analog và bốn nút game X/Y/A/B. Consolr HD3 sẽ chạy trên hệ điều hành Android của Google, camera phía trước đạt độ phân giải 8 Megapixel. Một loạt công nghệ hiện đại được trang bị trên mẫu thiết kế này, như công nghệ 4G Wimax, kết nối GPS, bộ nhớ trong 250GB hay DLNA, Bluetooth 2.1... Camera kép phía sau cho phép chụp hình 3D với độ phân giải 12 "chấm". Tuy nhiên đây chỉ là một thiết kế mang tính ý tưởng chứ không phải là một sản phẩm thực do Samsung thiết kế và phát triển.

Tuấn Anh

Ảnh: YankoDesign