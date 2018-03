Hơn 5 năm sau phiên bản đầu Go +Play, hãng sản xuất âm thanh nổi tiếng Harman Kardon mới làm mới lại mẫu loa di động của mình bằng phiên bản Go + Play đời II. Model mới không có bất kỳ thay đổi về kiểu dáng cũng như các thông số kỹ thuật hay hệ thống loa so với người tiền nhiệm. Nâng cấp duy nhất ở Go + Play đời II là việc bổ sung thêm kết nối S-Video và USB Device.

Kết nối S-Video cho phép người dùng có thể sử dụng loa như một chiếc dock hoặc adapter giúp chuyển hình ảnh, phim hay video từ iPhone, iPod lên màn hình rộng của TV hoặc các thiết bị có đường AV. Cổng USB Device trên loa cho phép dùng để sync dữ liệu từ máy nghe nhạc, điện thoại với iTunes, trong khi phiên bản Go + Play đời đầu loa chỉ có chức năng sạc điện.

Về phần âm thanh, mẫu loa của Harman Kardon có các hai cặp Tranducer Ridge và Atlas. Công suất âm thanh của loa trầm là 2 x 30 Watt trong khi ở loa tép là 2 x 15 Watt, dải đáp ứng tần số từ 40 Hz đến 20.000Hz. Thực tế Go + Play II có chất âm mạnh mẽ, âm lượng lớn đủ để đáp ứng các bản nhạc sôi động trong một không gian rộng hoặc ngoài trời.

Phần âm bass rất chắc và khỏe trong khi các âm trung và cao thể hiện khá tốt, trong và chi tiết. So với các mẫu loa dock hay loa kệ nhỏ gọn cùng tầm tiền, model của Harman Kardon có chất lượng nhỉnh hơn. Nếu được đặt dưới các sàn phẳng và cứng như nền nhà, khả năng thể hiện của Go + Play sẽ còn ấn tượng hơn.

Ngoài việc sử dụng bộ nguồn lấy từ điện 100 - 240 V, Harman Kardon Go + Play II cũng cơ động khi cho phép sử dụng pin với thời lượng nghe từ 18 đến 24 giờ với 8 viên pin đại lắp ở mặt đáy của loa. Tuy vậy tổng trọng lượng lên đến gần 4 Kg sẽ khiến người dùng di chuyển Go + Play II khá vất vả nếu phải đi xa.

Hiện tại Go + Play II của Harman Kardon vừa mới chính thức có mặt tại Việt Nam. Tham khảo tại cửa hàng Tech Land (Hà Nội), model được niêm yết với giá 8,36 triệu đồng, đắt hơn gần 1 triệu đồng so với bản đầu.

Dưới đây là những hình ảnh thực tế về Harman Kardon Go + Play II.

Harman Kardon Go + Play II là dòng loa di động cao cấp được thiết kế dành cho iPod và iPhone. So với phiên bản đầu ra mắt từ năm 2006, model mới vẫn có thiết kế tương tự với hình dáng bán cầu và tay xách bằng thanh kim loại uốn cong. Mặt sau của loa thiết kế tương đồng với mặt trước. Go + Play II có thiết kế đối xứng, tay xách kim loại làm bằng thép không gỉ và chắc chắn. Loa được đặt cách mặt đất vài cm nhờ vào bốn chân đế. Hệ thống loa kép nằm ở mặt trước. Phía mặt trên của loa là khay đặt iPod và iPhone. Bên cạnh là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn.

Tuấn Anh