Google Music cho lưu 20.000 bản nhạc miễn phí

Google Music cạnh tranh với iTunes của Apple trong lĩnh vực kinh doanh nhạc số. Ảnh: Ubergizmo.

Google Music là dịch vụ nghe và lưu trữ nhạc đa nền tảng được Google tung ra dưới phiên bản Beta vào mùa hè năm nay. Người dùng có thể cài Google Music trên di động Android, hoặc vào địa chỉ music.google.com trên trình duyệt Internet và được lưu trữ miễn phí 20.000 bản nhạc bất kỳ. Chỉ cần có kết nối mạng, người dùng sẽ được thưởng thức nhạc của mình tại bất kỳ đâu.

Trong sự kiện "These Go To Elevent" mới diễn ra ở Los Angeles (California, Mỹ), Goolge đã giới thiệu thêm tính năng mua nhạc trực tuyến được tích hợp vào dịch vụ Google Music. Người dùng Android có thể mua nhạc qua Android Market. Các bản nhạc MP3 được lưu trữ ở chất lượng 320 Kb/giây và trước khi mua sẽ được nghe thử tới 90 giây.

Với sự bổ sung mới, Google Music sẽ là dịch vụ cạnh tranh trực tiếp với iTunes của Apple ở thị trường nhạc số. Ngoài ra, đây cũng là một vũ khí để hệ điều hành Android có thể cạnh tranh và tạo sức ép đối với iOS vốn nổi tiếng với iTunes và Apps Store.

Tuy vậy, toàn bộ dịch vụ Google Music mới chỉ được cung cấp giới hạn tại thị trường Mỹ. Người dùng tại Việt Nam dù sử dụng trình duyệt trên máy tính hay phần mềm trên Android hiện đều không thể truy cập được dịch vụ.

Mỹ Anh